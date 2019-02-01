鐵粉為了拿到韓國瑜紅包露宿街頭搶第一 網友：甘拜下風

高雄市長韓國瑜28日發紅包給市民。（本報資料照片）

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中時電子報
有網友在「韓國瑜後援會」貼出一張照片，狂粉為了拿到韓國瑜紅包，從昨夜凌晨12點就在鳳山行政中心前露宿街頭。(韓國瑜後援會)
清晨5:00，已有數人在排隊等候領韓國瑜紅包。(韓國瑜後援會)
高雄市長韓國瑜出席市府團隊鳳山行政中心發送紅包及春聯

高雄市長韓國瑜今日赴鳳山行政中心發送紅包及春聯，有網友在「韓國瑜後援會」貼出一張照片，狂粉為了拿到韓國瑜紅包，從昨夜凌晨12點就在鳳山行政中心前露宿街頭。眾韓粉直呼「甘拜下風!」

有網友在「韓國瑜後援會」貼出一張照片說，「韓粉為了拿到韓市長的紅包露宿街頭」，圖中有人躺在圍起來的區域包裹著棉被，身邊放著一瓶汽水。發文者說，從昨夜凌晨12點就在鳳山行政中心前看到他。

眾韓粉留言直呼「甘拜下風!」、「超羨慕第一名」、「為了拿到韓市長的紅包，很值得」、「 要禦寒阿，韓流到了，哈哈哈」、「為昨天鳳山代天府很多人排二個多小時也沒領到（目測後來陸續加入隊伍的至少千人以上向隅），今天抱著必領到的決心吧！」、「天冷還這麼拼 韓市長真的是很得人心ㄚ（怎辦 我也好想要啊啊啊啊啊啊啊！！！）」、「是不是可以多給一個、太感人了」、「他旁邊擺得是汽水，不是酒瓶，這個是超級韓鐵粉」、「這鐵粉無誤啊」。

高雄市長韓國瑜今日2月1日行程:社會局長宣誓就職、10:00 四維行政中心發紅包、11:00 鳳山行政中心發紅包、14:00 美濃區天后宮、16:00 旗山區天后宮、17:00 旗山燈會開幕及點燈。

(中時電子報)

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