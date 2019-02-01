嘉義公園、北香湖公園千嬌百媚迎新春

嘉義市北香湖公園點亮五顏六色燈光秀，迎接炫麗新春。（廖素慧翻攝）

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嘉義市北香湖公園點亮燈光秀，嘉義市北香湖公園點亮新春大紅燈牆，喜氣洋洋。（廖素慧翻攝）
嘉義公園布置春節花樣兒，迎接豬年。（廖素慧攝）

迎接豬年到來，嘉義市各公園及主要道路裝扮得千嬌百媚迎新春，百年歷史的嘉義公園布置「賀年花圃」，喜氣洋洋，北香湖公園點亮七彩霓虹燈，照亮夜空越夜越美麗，嘉義市長黃敏惠說，用歡樂的心情迎接金豬年，每個公園各有特色陪大家快樂過新年。

嘉義市政府建設處在嘉義公園、北香湖公園、各主要聯外道路都以鮮花、綠色植栽及豬年意象的文創設計品，布置出洋溢年節氣氛的景觀。

嘉義公園有百年歷史，公園裡有許多珍貴文物敘說嘉義的人文史蹟，市府建設處特別設置新春賀年花圃，用紅花風鈴木、垂枝茉莉、五爪金龍、杜鵑、珍珠瑪茶等植栽以及吉祥小豬，為嘉義公園入口裝飾出濃濃的新年味。

北香湖公園也營造夜間燦爛景致，在園區設計科技燈光秀，點亮五顏六色的燈，燈光照耀公園及夜空，越夜越美麗迷人，民眾賞燈或取景拍照都很可以喔！

黃敏惠說，農曆歲末年初，家家戶戶開始除舊布新，迎接嶄新的一年，在家裡或是庭院增添新的擺設或裝飾，以新氣象迎接喜氣洋洋的農曆新年，布置嘉義公園及嘉義市區重要路口洋溢年味，讓民眾及外地遊子回嘉感受嘉義市不一樣了。

(中時 )

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