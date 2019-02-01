立院新會期報到 綠委陳靜敏搶到頭香

2019年02月01日 10:44 中時 鄭舲

今天是立法院新會期報到第一天，由去年底遞補的民進黨不分區立委陳靜敏搶到頭香，一早6點30分就到立法院，第二、三名則是老面孔，分別是國民黨立委曾銘宗及民進黨立委陳歐珀。陳靜敏笑說，她已經晚了三年進立法院，第一次報到當然要搶頭香。

立法院第九屆第七會期今天報到，過去立委報到搶頭香的前3名，幾乎都是由陳歐珀、曾銘宗及台南市長黃偉哲包辦，尤其黃偉哲擔任立委時，時常是搶頭香的常客，不過去年底黃偉哲當選台南市長後，報到第一名也讓給其他人。

陳靜敏說，今天她早上6點出門，6點30分就到立法院，她覺得自己晚了三年進立法院，第一次報到當然要搶頭香。陳靜敏說，她還有做功課，看過去委員都是幾點報到，她也知道黃偉哲時常搶到第一名。陳笑說，「我也是台南來的，我們台南人都是勤奮起得早。」

第二名的曾銘宗則說，今天他第二個報到，跟過去幾年一樣，還是維持第二名，也沒有刻意去爭取頭香，就是順其自然。第三名的陳歐珀表示，以往他都是這樣的作息，如常來報到，新會期的期許是解決一些民怨，例如公投亂象、菸稅過高、房地合一稅不合理等，希望不分黨派的委員都能理性探討。

立法院長蘇嘉全報到時表示，這個會期是法案會期，希望可以把重要的法案，例如公投通過後規定要送進來的法案，請行政院相關部門儘速送來，還有中選會、公平會等人事同意權行使，也希望行政院儘速把名單送來。

蘇嘉全也說，拚經濟法案有急迫性的也會在這會期優先處理，還有社會關注案件，例如虐童相關法律案，已經列為最優先法案，本會期會最優先審理。

(中時 )