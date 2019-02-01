白宮聲明：談判取得進展 願與中方繼續磋商

2019年02月01日 14:41 工商 譚有勝

中美貿易高層談判結束，白宮在當地時間1日發表8點聲明指出，過去兩天，美國和中國的高級官員就中美的經濟關係進行了富有成效的談判。美方讚賞中國副總理劉鶴和他的團隊在整個會談期間，所展現的充分準備。美方也願意與中方持續進行談判。

香港經濟日報引述白宮聲明報導，此次會談範圍涵蓋8點內容，包括：美國公司被迫向中國轉讓技術的做法、在中國境內加強知識產權保護和執行的需求、美國公司在中國所面臨的大量關稅和非關稅壁壘、中國對美國商業財產進行的網絡盜竊所造成的傷害、扭曲市場的力量，包括補貼和國有企業，如何可能導致產能過剩、取消限制美國向中國銷售製造業、服務業和農業產品的市場壁壘和關稅的需要、貨幣在美中貿易關係中所起的作用。

聲明並指，除上述內容之外，中美還討論了減少美國對中國數額的貿易逆差。中方將擴大購買美國農產品、製造產品。

美方聲明指出，雙方願就所有重大問題進行接觸，並在談判期間，就如何化解中美的分歧進行了富有成效和技術性的討論。美國尤其側重於就結構性問題和減少逆差的承諾，雙方同意任何解決方案都將得以全面執行。

但白宮指出，雖然中美談判取得進展，但仍有很多工作要做。美國總統川普重申，在布宜諾斯艾利斯達成的90天進程是「硬期線」，除非2019年3月1日之前中美達成滿意結果，否則美國將提高關稅。

(工商 )