國民黨內拱韓國瑜選總統 吳敦義：完全開放

2019年02月01日 11:05 中時 楊佳穎

國民黨青壯派市議員王鴻薇昨力挺高雄市長韓國瑜選總統，引發討論；國民黨主席吳敦義1日受訪則直言「完全開放」，作為一個政黨，最期待的就是一方面能在地方選舉多贏席次，中央選舉則是跟重返執政最密切相關，所以立委選舉、總統大選都非常重要，一切用開放態度，只要符合國家利益、不違背國家法令，也不違背黨的規章，「我們完全開放」。

吳敦義1日於黨中央向同仁辭歲賀年發福袋，面對媒體詢問國民黨內初選制度，南投縣長林明溱、台中市長盧秀燕近日接連表態挺全民調，他表示，依照現今黨的規章，是用70％民調、30％黨員投票，但過去實踐的結果也有用過全民調，發生一些疑慮，導致2015、16年用臨時黨員代表大會處理，「所以各種方式都可以，不要違背黨的規章」。

媒體追問，林明溱公開喊全民調似乎有「逼宮」意味？吳笑回「我都不反對，沒什麼逼宮的問題」，身為22縣市中一名縣市長，林明溱可以有主張，就像前不久談九二共識一中各表，林也發言稱只要提九二共識就好，「這是自由世界，他發言我們完全尊重，就是開放的，沒有問題」。

他進一步說，現在已知立委、總統大選同日選舉，時程就會依照過去立委及總統合併選舉時，黨開始啟動初選機制的往例辦理，「要依照過去往例，時間才不會太倉促」；若是1月舉行立委、總統大選，看要從哪個月份開始啟動，「不能太過倉促，所以一定按比較提早的過程來做比較好」。

對於民進黨4月就要確定總統人選，吳敦義則說，現在才2月1日，民進黨若4月確定人選，「我們也許3月、也許4月或5月初也說不定，反正就是依照公開、開放、公平且有黨的依據。

媒體又問，越晚提名是否對韓國瑜越有利？吳敦義笑答「我沒去推算這些事情」。

(中時 )