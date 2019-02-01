川金會後傳辦川習會 拍板最終貿易協議

2019年02月01日 10:50 中時電子報 馮英志

歷時兩日的美中部長級貿易談判後，美國總統川普31日接見中國大陸國務院副總理劉鶴與大陸貿易代表團。川普在會談中稱貿易談判大幅進展，但最協議將由下月川普與北韓領導人金正恩會面後，「可能」將與中國大陸國家主席習近平見面，拍板最終貿易協定，在此之前3月1日的「硬期限」仍存在。

美國總統川普31日接見中國大陸國務院副總理劉鶴與大陸貿易代表團，稱貿易談判大幅進展，但3月1日的「硬期限」仍存在。

綜合外電報導，川普接見劉鶴時表示，十分樂觀將見到全球兩大經濟體達成前所未有的重大協定；劉鶴也轉交習近平致川普的口信，其中表示中美雙方各退一步，「希望雙方本著相互尊重、合作共贏的態度，繼續相向而行、加緊磋商，爭取儘早達成對雙方都有利的協議」。川普聽完表示，「這是美好的一封信」。

白宮指出，這兩天雙方的高階會談進行非常密集且富有成果的談判，並列出此輪談判的7大事項如下列：

一、美國企業遭到陸企業要求的強迫技術轉移

二、中國大陸需要加強對智慧產權的保護與執法

三、美國企業在中國大陸面臨關稅和非關稅壁壘

四、中國大陸藉由網路盜取美國企業商業機密所造成的損害

五、扭曲市場力量介入包括補貼及國營企業

六、消除對美國製產品、服務與農業在中國市場的障礙和關稅限制

七、匯率在美中經貿關係所扮演的角色。

除了上述為中國大陸稱為涉及深層結構改革問題外，白宮還說，這次談判雙方也討論要減少持續成長的美中貿易逆差問題，以及中國大陸採購美國農牧產品、商品及商業用品；至於休兵期限是否可能延期，川普重申3月1日的截止期限是固定的，不容改變，中國大陸的必須達成有意義的承諾，若未達成仍將中國大陸產品的關稅增加至25%。

....China’s representatives and I are trying to do a complete deal, leaving NOTHING unresolved on the table. All of the many problems are being discussed and will be hopefully resolved. Tariffs on China increase to 25% on March 1st, so all working hard to complete by that date! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2019年1月31日

美貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）也表示，雙方這次貿易談判有實質進展，但也要求中方的承諾「更加具體、全面與可執行」，並建立一旦中方無法達成承諾的後續機制，不過他拒絕透露細節。

關於外界關注華為案，川普則指出在會談中還未談到，但他和劉鶴的閉門會談時則會有所討論。

會談也確定，美方貿易代表萊特希澤和財長梅努欽（Steven Mnuchin）2月中旬將率領美方經貿團隊赴華同中方繼續進行磋商。

(中時電子報)