川金會後傳辦川習會 拍板最終貿易協議

美國總統川普31日接見中國大陸國務院副總理劉鶴與大陸貿易代表團，稱貿易談判大幅進展，但3月1日的「硬期限」仍存在。（美聯社）

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中時電子報

歷時兩日的美中部長級貿易談判後，美國總統川普31日接見中國大陸國務院副總理劉鶴與大陸貿易代表團。川普在會談中稱貿易談判大幅進展，但最協議將由下月川普與北韓領導人金正恩會面後，「可能」將與中國大陸國家主席習近平見面，拍板最終貿易協定，在此之前3月1日的「硬期限」仍存在。

美國總統川普31日接見中國大陸國務院副總理劉鶴與大陸貿易代表團，稱貿易談判大幅進展，但3月1日的「硬期限」仍存在。

綜合外電報導，川普接見劉鶴時表示，十分樂觀將見到全球兩大經濟體達成前所未有的重大協定；劉鶴也轉交習近平致川普的口信，其中表示中美雙方各退一步，「希望雙方本著相互尊重、合作共贏的態度，繼續相向而行、加緊磋商，爭取儘早達成對雙方都有利的協議」。川普聽完表示，「這是美好的一封信」。

白宮指出，這兩天雙方的高階會談進行非常密集且富有成果的談判，並列出此輪談判的7大事項如下列：

一、美國企業遭到陸企業要求的強迫技術轉移

二、中國大陸需要加強對智慧產權的保護與執法

三、美國企業在中國大陸面臨關稅和非關稅壁壘

四、中國大陸藉由網路盜取美國企業商業機密所造成的損害

五、扭曲市場力量介入包括補貼及國營企業

六、消除對美國製產品、服務與農業在中國市場的障礙和關稅限制

七、匯率在美中經貿關係所扮演的角色。

除了上述為中國大陸稱為涉及深層結構改革問題外，白宮還說，這次談判雙方也討論要減少持續成長的美中貿易逆差問題，以及中國大陸採購美國農牧產品、商品及商業用品；至於休兵期限是否可能延期，川普重申3月1日的截止期限是固定的，不容改變，中國大陸的必須達成有意義的承諾，若未達成仍將中國大陸產品的關稅增加至25%。

美貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）也表示，雙方這次貿易談判有實質進展，但也要求中方的承諾「更加具體、全面與可執行」，並建立一旦中方無法達成承諾的後續機制，不過他拒絕透露細節。

關於外界關注華為案，川普則指出在會談中還未談到，但他和劉鶴的閉門會談時則會有所討論。

會談也確定，美方貿易代表萊特希澤和財長梅努欽（Steven Mnuchin）2月中旬將率領美方經貿團隊赴華同中方繼續進行磋商。

(中時電子報)

文章來源：Trump to meet with China's Xi to try to seal trade deal, progress reported

文章來源：Hailing progress in trade talks, Donald Trump says he may meet with Xi Jinping while on Asia trip to see Kim Jong-un

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