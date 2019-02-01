要求空服員擦屁股洋男　長榮調查後擬拒載

2019年02月01日 11:11 中時 陳祐誠

一名體重約200公斤的白人男子，今年1月搭乘長榮航空航班時，要求空服員協助擦屁股、穿褲子，讓空服員身心受創，長榮航空調查事件始末後，未來對該名旅客擬採有條件拒載。至於是否永久拒載，因涉及美國法律問題，公司須謹慎處理。

長榮航空指出，去年5月，該名乘客在搭乘長榮的航班時，曾提出如廁協助、擦拭，但被當班空服員拒絕，他轉向同行旅客協助，旅客也答應了，並沒有如空服員工會所說「在座位上便溺」的情況，而當時長榮就將他列為關懷名單之一，但今年為何沒有提前比對出來，應該是系統精準比對的問題，例如空格、逗點造成比對失誤，公司在內部會議中已做出說明，也修正系統。

長榮航空發言人柯金成表示，很多人問，為何不能將該名乘客列入拒載，因為列入特定名單一定有特定原因，還要有嚴謹審查機制，更要考慮國際法條，航空公司不能任意為之。接下來長榮會告知該名旅客，航班上沒有某些服務，請他要有陪同人員。而根據目前事證，日後公司除有依法不得不提供服務之情形外，擬不再提供運送服務給這名旅客。

柯金成說，空服員面對不合理的要求是可以拒絕的，長榮一直沒有為此作出懲處或責難，以後也不會。

空服員工會日前也指控問，長榮對員工不聞不問，卻只追究事務長影片為何流出，柯金成表示，因為知道當時是事務長負責擦拭，所以有關懷，而流出畫面中，旅客是坐在飛機組員的座位上，由於坐在那椅子上必須是空服員身分，旅客行為可能違反飛航法規，所以才順口提問。

柯金成指出，空服本部主管獲悉此事件後，當晚立即聯繫郭姓同仁表達關心，之後分別以電話、e-mail、FBMessenger、LINE等方式，表達公司慰問之意，同時表示公司願意提供後續的協助。公傷假部分，則要跟勞保局申請，不是公司說放就放，這次一共有7位空、地勤人員協助，其中2位提出需要，也先給這2人休假了，至於勞保局決定如何，長榮依法辦理。

(中時 )