交通部「馬上辦」雲林高鐵站 海線快捷客運首航

2019年02月01日 11:01 中時 許素惠

交通部長林佳龍（右四）親自主持雲林縣沿海地區到高鐵雲林站快捷客運首航。（許素惠攝）

雲林縣沿海地區到高鐵雲林站快捷客運首航。（許素惠攝）

雲林縣沿海地區到高鐵雲林站快捷客運首航，鄉親開心搭，交通部長林佳龍、立委蘇治芬、雲林縣長張麗善（左一至三）向大家拜早年。（許素惠攝）。

高鐵雲林設站雖然縮短了雲林和世界的距離，但雲林沿海地區到高鐵雲林站的距離卻比雲林到外縣市更遠，老人往返的車資甚至比搭高鐵北上台北還貴，立委蘇治芬向中央反映，交通部「馬上辦」，1日上午交通部長林佳龍親自主持高鐵雲林站海線快捷客運服務通車首航，讓鄉親不必再轉車就能往返高鐵雲林。

雲林縣長張麗善、行政院雲嘉南執行長許根尉、雲林縣議員黃淑鈴、虎尾鎮代表林武正、李政峰、王彥量等地方人都開心終於不必再搭昂貴的計程車了。林佳龍指出，交通是行的人權，交通部力行人本交通，要以交通縮短城鄉差距，就從最末端的村里鄉鎮開始，去年蘇治芬向他反映，雲林沿海地區鄉鎮人民要搭高鐵很不方便，尤其老人家每每得叫計程車，車資最少得500元，比搭高鐵到台北還貴，如果能有公車往返高鐵會很方便。

林佳龍說，根據統計，去年高鐵雲林站搭乘人次高達300萬人次，可見賺大錢，所以也希望透過聯外交通串聯各景點，達到提升高鐵賺錢和地方旅行經濟的共好目標。蘇治芬強調，這是中央送給雲林最好的過年大禮，讓返鄉遊子立即可享受到回家的便利。

張麗善感謝中央聽見地方的需求，希望未來繼續多多關照雲林。一位從台北搭高鐵返回雲林的吳小姐，老家住四湖鄉三條崙，幸運地趕上首航，興奮不已，表示很方便，不必叫計程車，也不必麻煩親友大老遠來高鐵站載她。

(中時 )