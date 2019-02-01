2020韓國瑜是可敬對手？柯P大讚：他蠻厲害的！

2019年02月01日 11:12 中時 吳堂靖

高雄市長韓國瑜旋風不減，美國在台協會處長酈英傑、日本台灣交流協會高雄事務所所長中郡錦藏31日先後到市府拜訪，當日北市府也PO出與歐洲商會的會議照，由於韓被藍營基層力拱選總統，被認為較勁意味濃厚，對此柯文哲被問及韓是不是「可敬的對手？」柯表示，至少我覺得他還滿厲害的！

對於韓國瑜選舉後聲勢不減，藍營基層力拱韓選總統，柯文哲今受訪說，參選是人民的權益，選舉也是，市場決定一切，所以如果他聲量最大，大家拱他，那也沒辦法，市場環境就是這樣。媒體追問韓是不是「可敬的對手」？柯文哲則坦然表示，至少我覺得他還滿厲害的！

對於韓國瑜昨一口氣會見美國在台協會處長酈英傑、日本台灣交流協會高雄事務所所長中郡錦藏，當晚北市府副發言人陳冠廷也PO出與歐洲商會的會議照，被認為較勁意味濃厚，對此柯文哲表示，不會啦！po文要問幕僚柯昱安，大部分文都他在排的。

媒體詢問PO出與國外商會會議照，是否是怕光環被韓搶走？柯說，「不會啦，最近有拜訪一些商會，常常政府政策是馬屁拍在馬腿上面，問一下需要我們做什麼，按照需要政策走，比較符合需要」，在辦公室內擬政策馬屁拍在馬腿上面。

至於韓國瑜4、5月將赴美演講，傳出多了2個行程，柯則表示，通常去美國，自己去也不會只去一個城市，因為這樣算算划不來，單單太平洋上空來回就去掉一天。

另外，對於2020總統大選一戰，媒體詢問蔡英文總統最害怕的人是賴清德、韓國瑜還是柯文哲？柯說，這一題好像在媒體訪問中有回答，用生態學概念回答政治競爭，到時在看，蠻有趣的理論。

(中時 )