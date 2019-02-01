陸美貿易戰有望和解 但小英押錯寶了...

總統蔡英文(右)。(圖/合成圖，本報資料照)

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中時電子報
/綜合報導
美中能否達成最終協議？　川普：取決於川習會

中美貿易戰自去年開打以來，對全球和中美兩國經濟都造成影響，有鑒於此，美國總統川普與中國大陸副總理劉鶴昨(31日)在白宮見面，中方代表轉述了大陸國家主席習近平親筆信，習在信內說希望中美雙方能「各退一步」，川普也在推特發文表示，雙方談判進展順利，兩邊都有誠意達成協議。至於貿易戰外加開的資安戰場，蔡英文上任後也順勢緊跟，打起仇中牌，以「工研院禁用華為手機」等舉動大打「親美抗中牌」，如今隨著貿易戰有望落幕，陸方將部分重心回放兩岸，「兩岸牌」勢必將在2020大選中扮演關鍵的影響因素。

美國貿易代表萊海澤（RobertLighthizer）和財政部部長穆努欽（StevenMnuchin）2月中旬將率領美方經貿團隊，赴中國繼續進行磋商。川普期待與習近平早日會晤，共同見證中美就經貿問題達成協議。

美國華爾街日報也證實，大陸副總理劉鶴在談判時向美方代表提議，川普可於下個月底在越南會晤北韓領導人金正恩後，前往海南會晤習近平，正式簽訂全面協議停止貿易戰！3月1號將把大陸產品的關稅增加至25%，所有人都努力在最後期限前完成談判。

回顧過去中美過招，蔡英文緊跟美國站隊，對大陸的反制招數五花八門，從美國開鍘陸企華為，逮捕華為公主孟晚舟後，我科研單位如工研院、資策會等單位跟進宣布禁用華為聯網，行政院資通安全處處長簡宏偉日前也證實，可能在3月底前公布威脅資安的大陸企業名單，並隨時更新，使所有政府部門、組織和政府掌控的企業在採購時有明確概念。

日媒日經新聞還提到，蔡政府對公務用智慧手機不會採用大陸品牌，也會禁止公務員在執行公務時使用WeChat等通訊軟體。這些規定也適用於台水、中油、台電等國營事業和國家醫療中心及研發機構。

網友對此紛紛砲轟，「把川普的推文當真，怎麼死的都不知道」、「川普的推文，通常只是川普一廂情願的自我吹捧，可信度很低」、「目前全世界最不願看到中美貿易停戰的應該是蔡英文吧，因為中美停戰帶來的全球利益，剛好嚴重影響她的私人利益」。

(中時電子報)

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