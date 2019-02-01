李全教不動產逾2.6億元保證不會逃 法官仍不准出國

2019年02月01日 11:22 中時 林偉信

李全教因在5年前參選台南市議長被控賄選，更一審將他判刑4年，最高法院審理中；他以大陸買房尚未過戶為由聲請解除限制出境，他自稱在台灣擁有90筆不動產現值超過2.6億元，不可能出境後逃亡，最高法院基於公共利益考量，裁定駁回他的聲請確定。

檢方起訴指控，59歲的李全教在2014年8月間為求議長勝選，以提供100萬元政治獻金、選前100萬元、選後100萬元及同額競選為條件，透過友人向議員行賄，一審將他判刑4年，二審改判3年半，最高法院撤銷後，台南高分院更一審判刑4年。

李全教向法院提出聲請表示，法官裁定讓他以1500萬元交保及限制出境、住居逾3年8月，歷審審理迄今他都有到庭，積極配合司法審判程序，從未有無故不到庭的情形，且他在台的房屋及土地共90筆、現值2億6823萬9046元，沒有加以處分、無逃亡意圖。

李全教說，他在2012年於大陸福建省平潭購買預售屋，迄未完成過戶，近期因大陸官方嚴厲打房措施，他打算過戶完成隨即出售，希望法官准他到大陸7天，並責付給律師。

台南高分院認為，李全教遭判處4年重刑、最高法院審理中，基於重大公共利益考量，他聲請暫時解除出境並非適當，且大陸的公證書也無記載理房產產權手續不得受權他人代理，因此駁回他的聲請，李不服提抗告，遭最高法院駁回。

(中時 )