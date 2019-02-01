韓流V. S.賴神 從這句話一秒看出差別！

2019年02月01日 11:11 中時電子報 王子瑄

高雄市長韓國瑜引爆「韓流」席捲全台，選前夯、選後更加倍延燒。細數被追捧的政治人物，前行政院長「賴神」堪稱「神格化」經典人物。日前韓夫人李佳芬出席高雄愛河小提燈發表，感謝各界關愛，更懇請大家不要造神，也警惕先生不要被讚美沖昏頭。讓網友表示，從這句話一秒看出韓、賴的差別。

賴清德之「賴神」，源自2012年8月天皮颱風，賴獨排眾議，堅持清晨五點才宣布台南正常上班上課，且是台中以南唯一正常上班上課的縣市，結果當天風雨確實不大。有民眾拍下當天宣布上班上課後，徹夜未眠的賴清德前往羊肉湯店吃早餐的畫面，讓網友大為讚封神。

韓國瑜的「韓流」，則是在官場沉寂潦倒10多年後，以北農總經理之姿舌戰群雄，一躍成全國焦點。更在一片不看好下，隻身征戰民進黨執政20年的高雄，最終竟以超過53%得票率，大贏對手逾15萬票。國民黨黯淡的選情，也因韓外溢效應大獲全勝，韓也被視為藍營新共主與藍營2020殺手鐧。網路盛傳「韓國瑜一人救全黨」之說。

風靡粉絲、坐擁人氣，賴清德也在被「封神」的4年後自爆。2016年9月強颱莫蘭蒂來襲，賴清德做「只放半天假」決策，讓不少市民痛批擾民，還被網友酸「賴半天」；接著同年9月中梅姬颱風侵台，台南市依然只放半天假，也帶動高雄、嘉義等周圍縣市跟進，再度引爆民怨，讓賴清德、陳菊等首長對市民致歉。

反觀李佳芬，積極出席公益活動，面對媒體訪問卻再再懇託「不要造神」，更表示自己不斷警惕先生韓國瑜不要被讚美沖昏頭；同時，面對「夫人」之稱，也強調他們都是普通人，請大家叫「佳芬姊」就好。

讓網友紛紛留言：「這話很重要！神常說自己絕對不是神！」「不造神，卻已經是我心裡的神」、「韓市長本來就不是神，但他是大家希望的寄託！」「韓國瑜雖不是神，但每天打開電視或電腦，就是想知道有關韓國瑜的新聞畫面，從2018年11月以後都是這樣，好奇怪？！」

(中時電子報)