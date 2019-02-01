花蓮壽豐死豬今開挖送驗 結果2天內出爐

花蓮壽豐鄉豐坪村田地邊昨有民眾發現4隻死亡豬隻，花蓮動植物防疫所今開挖採樣檢體送驗，預計2天內報告出爐。（花蓮動防所提供）

友善列印
中時
花蓮壽豐鄉豐坪村田地邊昨有民眾發現4隻死亡豬隻，花蓮動植物防疫所今開挖採樣檢體送驗，預計2天內報告出爐。（花蓮動防所提供）

花蓮壽豐鄉豐坪村田地邊昨有民眾發現4隻死亡豬隻，貼文引起民眾關注，花蓮動植物防疫所昨晚至丟棄業者畜牧場對豬隻採樣，對業者實施移動管制，今早開挖取檢體送驗，預計2天內結果會出爐。

動植物防疫所長黃詩伊指出，第一時間有派駐公所獸醫前往視察，也前往附近養豬戶檢視豬隻狀況，並消毒鄰近豬圈，包括丟棄死豬業者在內，豬隻健康狀況良好，掩埋死豬經外觀初判，並未發現紅斑、耳朵潮紅等症狀，初步排除是非洲豬瘟。

黃詩伊強調，為讓民眾、鄰近養豬業者安心，動防所人員今早開挖後採樣檢體，在淡水的行政院農委會家畜試驗所檢驗，檢驗報告2天內會完成，報告還沒確認前，對該養豬業者實施限制移動管制。

非洲豬瘟尚未退燒，就怕不良業者惡意隱瞞病情，壽豐鄉公所統計，鄉內共有32家養豬戶，豬隻在養量為2萬餘頭，為全縣產量最多，一連兩個月接連發生民眾貼文「指控」丟棄病死豬狀況，壽豐鄉公所也加強對業者宣導豬隻異常死亡處理回報，避免民眾因不知情過度恐慌。

據了解，死豬業者為在地資深業者，昨從花蓮南區運送購買的豬隻回場內飼養，疑似運送過程中空氣不流通，造成4隻約160斤重的小豬死亡，就地掩埋在自家農田裡，只是豬隻才剛放下，正要回去開怪手來覆蓋土石，就被民眾拍下貼文。

黃詩伊指出，根據畜牧法規定，死亡豬隻數量在養豬戶在養量10％以下，業者可在繁殖場範圍內自行處理，若死亡數量超過10％或豬隻異常死亡皆須主動通報當地鄉鎮公所，近一步調查死亡原因。

(中時 )

要求空服員擦屁股洋男　長榮調查… 春節最強娛樂中心－秀泰生活　百…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。