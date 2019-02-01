花蓮壽豐死豬今開挖送驗 結果2天內出爐

2019年02月01日 11:30 中時 張祈

花蓮壽豐鄉豐坪村田地邊昨有民眾發現4隻死亡豬隻，花蓮動植物防疫所今開挖採樣檢體送驗，預計2天內報告出爐。（花蓮動防所提供）

花蓮壽豐鄉豐坪村田地邊昨有民眾發現4隻死亡豬隻，貼文引起民眾關注，花蓮動植物防疫所昨晚至丟棄業者畜牧場對豬隻採樣，對業者實施移動管制，今早開挖取檢體送驗，預計2天內結果會出爐。

動植物防疫所長黃詩伊指出，第一時間有派駐公所獸醫前往視察，也前往附近養豬戶檢視豬隻狀況，並消毒鄰近豬圈，包括丟棄死豬業者在內，豬隻健康狀況良好，掩埋死豬經外觀初判，並未發現紅斑、耳朵潮紅等症狀，初步排除是非洲豬瘟。

黃詩伊強調，為讓民眾、鄰近養豬業者安心，動防所人員今早開挖後採樣檢體，在淡水的行政院農委會家畜試驗所檢驗，檢驗報告2天內會完成，報告還沒確認前，對該養豬業者實施限制移動管制。

非洲豬瘟尚未退燒，就怕不良業者惡意隱瞞病情，壽豐鄉公所統計，鄉內共有32家養豬戶，豬隻在養量為2萬餘頭，為全縣產量最多，一連兩個月接連發生民眾貼文「指控」丟棄病死豬狀況，壽豐鄉公所也加強對業者宣導豬隻異常死亡處理回報，避免民眾因不知情過度恐慌。

據了解，死豬業者為在地資深業者，昨從花蓮南區運送購買的豬隻回場內飼養，疑似運送過程中空氣不流通，造成4隻約160斤重的小豬死亡，就地掩埋在自家農田裡，只是豬隻才剛放下，正要回去開怪手來覆蓋土石，就被民眾拍下貼文。

黃詩伊指出，根據畜牧法規定，死亡豬隻數量在養豬戶在養量10％以下，業者可在繁殖場範圍內自行處理，若死亡數量超過10％或豬隻異常死亡皆須主動通報當地鄉鎮公所，近一步調查死亡原因。

(中時 )