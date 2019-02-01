春節最強娛樂中心－秀泰生活　百萬大紅包天天撒 黃金豬天天抽！

2019年02月01日 11:20 中時電子報 綜合報導

農曆新年中代表發財、福氣的金豬年在翹首期盼下歡喜來到，各大消費通路無不摩拳擦掌祭出優惠，準備迎接貴客。百貨業界的後起之秀，國內唯一擁有商場與影城複合經營的秀泰生活，跳脫一般百貨產業年節促銷模式思維，除了早就大手筆準備好的百萬贈品抽獎活動外，還直接狂撒百萬點數，投下影城通路最強回饋震撼彈，只要聰明消費，秀泰生活讓你在春節期間，看免費的電影，吃免費的大餐，買免費的新衣！！

2018年一口氣拓展兩家百貨商場及三座影城，秀泰集團在市場上帶來一股新的娛樂型態，結合休閒、購物、美食與電影，如同地表最強娛樂中心的存在著，為了在發財金豬年回饋更多，推出聰明發財五重奏，實踐真正買得越多，賺得越多，歡喜快樂過好年的承諾。

聰明發財第一重：3,500,000點數從天而降，市值破百萬，1,000個幸運兒就是你！(圖/業者提供)

2/1-2/10每天抽出100位幸運兒，每位可獲得3,500點，可以兌換5張電影票，或是商場千元消費，總計可發出5,000張電影票，價值逼近150萬元！只要消費200元或是1張電影票，就有一次抽獎機會，並採累計抽獎制，消費越多重複中獎的機會就越大歐！

聰明發財第二重：發財黃金豬天天送，福氣輕鬆落袋，豬年長紅行大運

慶祝金豬年來到，秀泰生活特別準備價值6萬元的發財黃金豬共10隻，2/1-2/10天天抽天天送，與你分享好彩頭，只要消費達門檻就可以累積抽獎機會，直接帶發財黃金豬回家，賺得2019年滿滿好福氣。

聰明發財第三重：業界最高點數回饋大放送！免費電影票，商場折抵自由選～

(圖/業者提供)

即日起在秀泰生活、影城消費，只要出示APP會員條碼，就可直接累積點數，秀泰影城自1/16起破天荒點數大放送，消費10元即送1點，700點可兌換一張電影票，若持中信LINE Pay卡消費，除了積點還可獲得高達10%的P幣回饋，秀泰x LINE Pay超強雙明星的組合，是目前影城點數回饋最高的活動！！當然，秀泰生活也共襄盛舉，2/1-2/10推出點數2倍回饋，所有點數全台都通用，吃喝玩樂各種優惠任你挑。

聰明發財第四重：百萬獎品迎新春，3C家電伴你過好年

年節不能少的刮刮樂，秀泰生活早就準備好價值達兩百萬的豐富獎品等你刮，2/5-2/10期間消費滿2,000 元即送1張刮刮卡，張張都有獎，除了最熱門的iPhone XR、Dyson 空氣清淨機、Dyson捲髮器、Switch、LG掃地機器人…等多項家電好禮外，還有眾多賀歲好禮，絕不讓你空手而歸。

聰明發財第五重：貼心滿額禮品項豐富，從小家電到度假村招待券，請你盡量領取

當然，滿額禮絕對不能少，秀泰生活各家分店無不使出渾身解數推出各種貼心滿額禮，從精美餐具、實用廚具、小家電、到蝴蝶谷度假村招待券，玲瑯滿目、應有盡有，最實用、最貼心、最討喜的滿額禮等著你來領取。

同場加映：全球新款翻轉米奇桶，秀泰首發 新春必買

適逢米奇90週年，秀泰影城率先引進全球新款翻轉米奇桶，重現1929年米奇經典白手套造型，搭配經典紅黃配色，超級可愛亮眼，走到哪裡都是目光的焦點。

除了精美桶身設計，更巧思的加上特有翻轉米奇桶蓋的小機關，不僅好玩、更寓意翻轉好運、鴻運當頭一整年的好兆頭！

(圖/業者提供)

這樣吸睛度百分百的好運米奇桶，連知名模特兒唐葳都抵擋不住魅力，立刻搶購了一個，還直說：以後看電影一定都要帶著這個米奇桶！

秀泰集團誠意滿滿，備足百萬獎品、百萬點數、發財黃金豬歡迎貴賓，春節最聰明的消費，就在全台秀泰生活/影城！

(中時電子報)