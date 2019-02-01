美麗俏女警 助迷失老翁找到家人

老翁迷失街頭，女警協助找到家人。(警方提供)

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老翁迷失街頭，女警協助找到家人。(警方提供)

桃園市大園區一名84歲劉姓老翁，清晨出門散步忘了回家的路，大園分局三菓派出所女警潘姿婷巡邏時發現，將老翁帶返所休息，並請里長協助廣播，家屬得知後立即趕至派出所，順利將老翁帶返家團圓。

三菓派出所女警潘姿婷，巡邏行經三民路二段時，發現一名老翁獨自坐在中央分隔島上，且身上有倒地擦傷的痕跡，員警上前關心，但老翁卻不斷發抖，無法回答自己的姓名及住處，員警擔心老翁身體狀況，便先將他帶返所簡單清潔傷口，並提供熱水讓老翁暖暖身體。

老翁在派出所稍作休息後，身心狀況漸漸恢復，但仍只記得自己住在竹圍一帶，無法回答正確姓名，員警於是帶著老翁去竹圍里長辦公室詢問，但里長也不認識該名老翁，員警只好請里長協助廣播，並帶老翁回派出所等待消息。

過了不久，老翁的兒子聽到廣播後趕至派出所，看到父親平安無事後，總算鬆了一口氣，他向員警表示，父親平時清晨都會出門散步，但通常7點多就會回家。早上家人起床後發現父親還沒回來，立刻在附近尋找，但找了很久都沒發現父親的身影，正準備要到派出所報案時，就聽到里長辦公室的廣播，得知父親已被警方安置便立刻趕來，所幸有警方的熱心協助及照顧，才讓父親得以平安無事返家。

(中時 )

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