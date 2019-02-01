英穩達驚爆解僱百人？桃市府澄清：沒有大裁員

2019年02月01日 11:33 中時 蔡依珍

英業達集團旗下太陽能電池廠英穩達，驚爆解僱百名員工，桃園市勞動局證實，去年底曾有125位員工申請勞資爭議調解，但至上月中已有114人撤回，僅剩11位員工2度調解不成立，將協助這11位員工打民事官司，強調並沒有外傳大裁員的情況。

英穩達員工爆料，公司去年10月提出優退方案，但限定年資3年以下員工才可申請，有資歷的員工沒有績效獎金、技術獎金，只剩本薪，薪水等同新進員工。

桃園市勞動局證實，去年12月底有125位英穩達員工，不滿英穩達片面變更勞動條件和薪資結構，向勞動局申請勞資爭議調解，但有114名員工陸續恢復待遇、與公司達成協議，主動撤回調解申請，僅剩11位員工。

勞動局指出，這11位員工皆為生產線技術員，平均年齡約35歲，主張以勞資法14條請求資遣費，但勞資雙方對薪資結構的認定有爭議，調解2次都不成立，將走向訴訟，勞動局將協助這11位勞工打官司，向法院提起請求給付資遣費之訴。

勞動局強調，英穩達並沒有外傳的大裁員，因勞動條件變更不需向市府核備，本案是勞工主動提出申請，勞檢處也立即前往勞檢，查出有超時工作沒有給付加班費的情況，目前正讓英穩達陳述意見中，未來也會持續關心勞工權益、全力協助。

(中時 )