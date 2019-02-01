花博春節服務不打烊 動員6800人次志工

2019年02月01日 11:38 中時 盧金足

今年農曆春節連假長達9天，預估參觀台中花博人數將創新高，為了服務湧入園區的人潮，花博春節期間除了除夕休園外，每日都將動員高達850人次的花博志工，合計預估將出動志工6800人次。市府社會局表示，來自全台各地的花博志工們樂於付出、貢獻所長，協助維持園區的服務量能，迎接春節遊客。

社會局表示，台中花博農曆春節連假期間，除了2月4日除夕休園外，其餘時間均有營運，而且后里、外埔、豐原3園區天天都有精采活動，為因應過年期間的大批遊客，每日須動員花博志工高達850人次，這群來自全台各地的志工夥伴均展現高度的服務熱忱，要讓遊客享有最佳的觀展體驗。

在花博后里馬場園區擔任導覽志工的黃彬玹，為讓民眾除了有形的硬體建設外，還能瞭解花博的策展理念與展覽獨特之處，每次導覽前都做足功課，從馬場歷史到園區植栽種類，都能以深入淺出的方式進行專業解說。

志工服務時數已滿300小時的黃彬玹笑說，與遊客互動、分享的過程中，也讓他得到更多的園區相關知識，將接續挑戰1000小時的志工服務紀錄，春節過年期間雖然得犧牲與家人團圓的時間，但是更希望讓參觀遊客帶回花博之美與許多默默付出的動人故事。

社會局指出，籌辦國際活動的成功關鍵，志工扮演了相當重要的角色，花博除了導覽志工站在第一線服務崗位外，其實各園區都可以看到許多志工默默付出的身影。

(中時 )