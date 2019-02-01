花博春節服務不打烊 動員6800人次志工

台中花博在春節期間除了除夕休園外，每日都將動員高達850人次的花博志工服務。（盧金足翻攝）

友善列印
中時

今年農曆春節連假長達9天，預估參觀台中花博人數將創新高，為了服務湧入園區的人潮，花博春節期間除了除夕休園外，每日都將動員高達850人次的花博志工，合計預估將出動志工6800人次。市府社會局表示，來自全台各地的花博志工們樂於付出、貢獻所長，協助維持園區的服務量能，迎接春節遊客。

社會局表示，台中花博農曆春節連假期間，除了2月4日除夕休園外，其餘時間均有營運，而且后里、外埔、豐原3園區天天都有精采活動，為因應過年期間的大批遊客，每日須動員花博志工高達850人次，這群來自全台各地的志工夥伴均展現高度的服務熱忱，要讓遊客享有最佳的觀展體驗。

在花博后里馬場園區擔任導覽志工的黃彬玹，為讓民眾除了有形的硬體建設外，還能瞭解花博的策展理念與展覽獨特之處，每次導覽前都做足功課，從馬場歷史到園區植栽種類，都能以深入淺出的方式進行專業解說。

志工服務時數已滿300小時的黃彬玹笑說，與遊客互動、分享的過程中，也讓他得到更多的園區相關知識，將接續挑戰1000小時的志工服務紀錄，春節過年期間雖然得犧牲與家人團圓的時間，但是更希望讓參觀遊客帶回花博之美與許多默默付出的動人故事。

社會局指出，籌辦國際活動的成功關鍵，志工扮演了相當重要的角色，花博除了導覽志工站在第一線服務崗位外，其實各園區都可以看到許多志工默默付出的身影。

(中時 )

高市府緊盯疫情 不讓春節成為非… 安迪‧沃荷普普藝術經典再現　看…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。