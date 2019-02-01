綠營好野人真多!前促轉會副主委張天欽申報財產估破億

前促轉會副主委張天欽。 （本報系資料照片）

友善列印
中時電子報
、影音
監察院公布最新一期廉政專刊，綠營好野人不少，去年因「東廠事件」下台的促轉會前副主委張天欽，與妻子監委楊芳婉申報財產，兩人有存款3806萬8580元，兩人還申報土地六筆、建物兩筆，身價破億!(中天新聞)
20190131中天新聞　綠營好野人！　「東廠」張天欽身價破億

監察院公布最新一期廉政專刊，綠營好野人不少，去年因「東廠事件」下台的促轉會前副主委張天欽，與妻子監委楊芳婉申報財產，兩人有存款3806萬8580元，兩人還申報土地六筆、建物兩筆，身價破億!

監察院公布最新一期廉政專刊，去年因「東廠事件」下台的促轉會前副主委張天欽，與妻子監委楊芳婉申報財產，兩人有存款3806萬8580元、有價證券788萬4866元，另有保單21筆，沒有負債。兩人還申報土地六筆、建物兩筆，房屋坐落於台北市精華地段大安區、中正區。

將接任駐日副代表的駐史瓦帝尼公使蔡明耀，與妻子申報土地多達25筆、建物4筆，多數為繼承，兩人還有存款1101萬333元，有價證券1656萬5020元，持有價值230萬元的珠寶，不過也有165萬4918元的房貸。

法務部長蔡清祥與夫人申報存款375萬1716元，有一筆土地、6筆建物及4筆保單，兩人還申報一台BMW汽車及一台LEXUS汽車，都在妻子祝曉梅名下。

另外，副總統陳建仁與夫人羅鳳蘋共同申報存款為465萬9593元，較去年減少約100萬元，基金受益憑證共1282萬7430元，全數登記在羅鳳蘋名下，另申報土地4筆、建物6筆。總統府秘書長陳菊申報存款為1161萬68元，兩筆土地、一筆保單。總統府副秘書長劉建忻與夫人王時齊共同申報存款為2206萬2595元，有價證券為254萬2325元，另有5筆土地、8筆建物。立法院長蘇嘉全也是綠營好野人，夫妻存款6813萬。

對於張天欽身價破億，國民黨立委費鴻泰笑說，如果是繼承沒有話講，但是如果說他是投資的話我們要跟他學一學，不然為什麼會有那麼多錢。

張天欽在大安區有房產，過去卻還爽住千萬官舍，並爆出拿公款買家具。名嘴謝寒冰說，民進黨的心態就是「天下已經是我們的，所有的好處都應該我們占，所有的權位都應該我們來分派，這是我們應該得的。」就是這種心態才造成民進黨執政短短兩年多，社會觀感如此不佳。

謝寒冰說，過去赤腳打天下的民進黨員，現在一個個都是千萬富翁甚至億萬富翁，平常為什麼要裝出一副跟勞工朋友在一起的樣子，其實目的非常簡單，就只是為了騙你的選票嘛!

(中時電子報)

跟陳思宇姑姑當同事 何志偉：她… 沈富雄六理由認為：后羿無日可射…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。