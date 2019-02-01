綠營好野人真多!前促轉會副主委張天欽申報財產估破億

2019年02月01日 11:36 中時電子報 邱珮畇 、影音 黃鈺潔 、影音

監察院公布最新一期廉政專刊，綠營好野人不少，去年因「東廠事件」下台的促轉會前副主委張天欽，與妻子監委楊芳婉申報財產，兩人有存款3806萬8580元，兩人還申報土地六筆、建物兩筆，身價破億!(中天新聞)

20190131中天新聞 綠營好野人！ 「東廠」張天欽身價破億

監察院公布最新一期廉政專刊，綠營好野人不少，去年因「東廠事件」下台的促轉會前副主委張天欽，與妻子監委楊芳婉申報財產，兩人有存款3806萬8580元，兩人還申報土地六筆、建物兩筆，身價破億!

監察院公布最新一期廉政專刊，去年因「東廠事件」下台的促轉會前副主委張天欽，與妻子監委楊芳婉申報財產，兩人有存款3806萬8580元、有價證券788萬4866元，另有保單21筆，沒有負債。兩人還申報土地六筆、建物兩筆，房屋坐落於台北市精華地段大安區、中正區。

將接任駐日副代表的駐史瓦帝尼公使蔡明耀，與妻子申報土地多達25筆、建物4筆，多數為繼承，兩人還有存款1101萬333元，有價證券1656萬5020元，持有價值230萬元的珠寶，不過也有165萬4918元的房貸。

法務部長蔡清祥與夫人申報存款375萬1716元，有一筆土地、6筆建物及4筆保單，兩人還申報一台BMW汽車及一台LEXUS汽車，都在妻子祝曉梅名下。

另外，副總統陳建仁與夫人羅鳳蘋共同申報存款為465萬9593元，較去年減少約100萬元，基金受益憑證共1282萬7430元，全數登記在羅鳳蘋名下，另申報土地4筆、建物6筆。總統府秘書長陳菊申報存款為1161萬68元，兩筆土地、一筆保單。總統府副秘書長劉建忻與夫人王時齊共同申報存款為2206萬2595元，有價證券為254萬2325元，另有5筆土地、8筆建物。立法院長蘇嘉全也是綠營好野人，夫妻存款6813萬。

對於張天欽身價破億，國民黨立委費鴻泰笑說，如果是繼承沒有話講，但是如果說他是投資的話我們要跟他學一學，不然為什麼會有那麼多錢。

張天欽在大安區有房產，過去卻還爽住千萬官舍，並爆出拿公款買家具。名嘴謝寒冰說，民進黨的心態就是「天下已經是我們的，所有的好處都應該我們占，所有的權位都應該我們來分派，這是我們應該得的。」就是這種心態才造成民進黨執政短短兩年多，社會觀感如此不佳。

謝寒冰說，過去赤腳打天下的民進黨員，現在一個個都是千萬富翁甚至億萬富翁，平常為什麼要裝出一副跟勞工朋友在一起的樣子，其實目的非常簡單，就只是為了騙你的選票嘛!

(中時電子報)