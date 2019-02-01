安迪‧沃荷普普藝術經典再現　看展賀歲迎新春

2019年02月01日 11:40 中時電子報 綜合報導

春節長假是出遊的好時機，不想要出國人擠人，國立中正紀念堂現正展出的安迪‧沃荷普普狂想特展，絕對是您的最佳選擇！由時藝多媒體、國立中正紀念堂管理處及義大利策展公司123 ART共同策劃，精選普普藝術教父安迪‧沃荷自1957年到1986年超過百餘件作品，舉凡好萊塢性感女神〈瑪麗蓮‧夢露〉、〈毛澤東〉、〈湯廚濃湯罐〉、〈可口可樂〉甚至〈2元美金紙鈔（獨立宣言）〉等知名作品，藉由四大展區，包含藝術家肖像、名人肖像、雜誌與音樂專輯封面設計和絹版印刷與其他技法，重現安迪‧沃荷最豐富完整的經典作品。

安迪沃荷一再以瑪莉蓮夢露作不同變化。由左至右依序為1971年紙上膠印、1981、1967年的紙上絹印。

安迪‧沃荷-普普狂想特展於中正紀念堂盛大展出中。

喜迎新春，展覽於過年期間舉辦各式豐富活動，讓民眾逛展之餘還能試試手氣！大年初二至初四，舉辦《豬你好運 新春摸彩樂》活動，現場購票前100位民眾，每人可以參加摸彩抽抽樂乙次，抽出好福氣！獎項內容包含全票價格現折50元～100元、買一送一與導覽圖錄乙本等等優惠大放送。大年初三至初六再加碼迎春好禮，每日前150名入場的民眾，可於入口處，免費獲得法國沛綠雅天然氣泡礦泉水乙瓶，讓您福氣滿滿。

安迪‧沃荷曾說過：「賺錢是藝術，工作是藝術，能賺錢的生意就是最高級的藝術。」他脫去了藝術高貴的糖衣，讓藝術走入生活，每天吃的罐頭、使用的錢、門票、洗衣粉都是他的創作範疇，而在1960年代初期以湯廚濃湯罐頭為主題，更被視為美國大眾文化的重要象徵，以上這些擁有安迪‧沃荷的親筆簽名的經典作品，都可以全部在這次的展覽中一睹為快。

雜誌與音樂專輯封面設計展區精心打造銀色氣球裝置藝術。

藝術家肖像區

欣賞完普普藝術教父安迪‧沃荷經典的作品後，別忘了到展覽紀念品商店逛逛，春節期間除了全店消費滿200元，即送精美禮品乙份（數量有限送完為止）之外，還特別推出兩款CP值超高的新春限量福袋，福袋內容價值皆超過千元，超值下殺1折，買到賺到。安迪‧沃荷普普狂想特展即日起展出至4月14日止（除夕、初一休館），快呼朋引伴來趟陶冶身心的藝術之旅吧！

(中時電子報)