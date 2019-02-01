強烈家的溫度 「花囍」草莓沙布烈

2019年02月01日 11:38 中時 周麗蘭

花囍的草莓沙布烈以鮮奶油搭配草莓，口感清爽。（周麗蘭攝）

草莓塔系列之「小皇冠」。（周麗蘭攝）

花囍是由一間破舊的老屋改造而成，原本租給附近雲科大學生當宿舍。（周麗蘭攝）

花囍保留了大部分的物件例如掉漆的鐵窗、破損的門框，重新被安置在天花板或變成屏風，成為屋內的風景。(周麗蘭攝)

「沙布烈」是奶油酥餅的餅乾底，斗六市「花囍烘焙坊」推出草莓沙布烈，以鹹蛋黃加入餅皮，吃起來鹹鹹甜甜，用鮮奶油取代卡士達醬，口感更輕盈，很受女性、小朋友喜愛。

沙布烈質地酥脆，是法式傳統點心，在斗六比較少見，曾於飯店工作的花囍甜點師傅小方說，這裡的老闆和顧客都不愛甜，以鮮奶油取代較甜的卡士達，既能把草莓固定住，口感也減甜，一天現做3至4個，現場吃最好，外帶可能會碎掉。

小方說，草莓是冬季限定，最近食材只要有草莓，買氣永遠第一名，小朋友和女性顧客都偏好，另一款草莓塔叫「小皇冠」，是泡芙的口感。

才開張3個月的「花囍」隱藏在斗六市不為人知的巷，卻很受年輕人歡迎，靈魂人物是的插花老師林秀玲，她和學生結合插花教室與烘焙坊，在斗六甜點紅海中找到出路。

去年林秀玲在雲林科技大學附近的一條偏僻巷弄，看到一幢2樓高的殘破樓房和荒地，在外飄泊的她有了熟悉感，訂下10年租約，盼它成為一個有家的感覺的地方。

改造時，林秀玲特地找了熟悉的朋友操刀，保留了大部分的物件例如掉漆的鐵窗、破損的門框，但它們重新被安置在天花板或變成屏風，成為屋內的風景。

林秀玲說，想要表現的不只是要賣的東西，想賣的是看不見的溫度，去年11月開店到現在，也做了一些公益與理念推廣，花花教室禮拜二晚上提供心靈環保讀書會場地，花囍則是禮拜天提供國小自學團讀書空間。

林秀玲最開心的是，附近居民看到花花教室與花囍用心對待新昌街，鄰居也跟著一起把自家環境掃得很乾淨。

一條有鄰居感覺的巷弄，一幢有家感覺的烘焙坊與插花教室，也讓員工也不急著回家！

林秀玲說有一天晚上10點她載花材回來，屋裡的燈都還亮著，原來是師傅還在揉麵團，相信這溫度客人一定吃得出來。

(中時 )