中市永福派出所啟用 盧秀燕：守護治安交通

2019年02月01日 11:43 中時 盧金足

台中市長盧秀燕表示，永福派出所具有維護地方治安及旅遊諮詢服務的多功能派出所，新廳舍能改善員警工作環境外，也能提供市民與遊客更優質的服務。（盧金足攝）

台中市政府警察局第六分局新建永福派出所1日上午落成啟用，台中市長盧秀燕表示，永福派出所歷經三任市長完成，設計結合都會公園景觀，融入大肚山的景色與天際觀星視線，具有維護地方治安及旅遊諮詢服務的多功能派出所，新廳舍能改善員警工作環境外，也能提供市民與遊客更優質的服務。

永福派出所原本在福科路租用民宅做為辦公處所使用，隨著經濟產業蓬勃發展及轄區治安狀況需求，舊有租用廳舍空間顯不敷使用，為改善員警工作及民眾洽公環境，在中央與地方各級民意代表及地方仕紳積極協助爭取下，獲得市議會支持，自2013年起由市政府逐年編列預算興建完成。

新建永福派出所，主體外觀配合當地地形特色，採用長條弧形米粒設計，源於「福字飽食也」概念，有著「傳承」及「守護」的之意。

派出所建築設計結合都會公園景觀，賦有「日觀朝陽、夜賞星辰」的特色，另外派出所門前裝置1座花崗石公共藝術作品「守護」，傳遞及彰顯警察犧牲奉獻與默默付出服務精神。

永福派出所落成啟用日正好是加強重要節日安全維護工作期間，警察局長楊源明表示，永福所將提升執勤效率及服務品質，守護西屯區治安交通。

(中時 )