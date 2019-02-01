沈智慧宣誓就職 一上任先轟勞退基金虧損

民進黨新科立委何志偉（前右）、國民黨新科立委沈智慧（前左），1日在立法院會客室宣誓就職。(中央社)

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立法院第九屆第七會期今天報到，台北市、台中市立委補選勝出的何志偉及沈智慧今也在立法院長蘇嘉全的見證和大法官的監誓下宣誓就職。沈智慧說，她上任的第一件事就是要說，「原來不是被吃垮，是被虧垮」，勞退基金一個月發生這麼大的變化，這是制度面問題，她已經著手研究，希望能提出全面性的解決方案。

沈智慧表示，她認為可以向新加坡淡馬錫基金學習，他們平均績效都還有百分之10幾，任何政黨執政都一樣，軍公教警消勞基金四兆，這麼大的基金管理出問題，這是她上任第一個功課。

談到睽違11年重回立法院的心情，沈智慧說，「我覺得駕輕就熟」，立法院環境都是一樣的，硬體都一樣存在，是人的心境改變，未來她會更接地氣，包括各方面問政做直播，但會不會變網紅，不是她關心的重點，而是是否講到人民心中的問題。

對於2020總統立委大選即將來臨，等於一年內要打兩次選戰，沈智慧說，面對選舉是候選人該面對的，雖然剛打完選戰，還是要繼續爭取連任尋求支持，重點是這一年的表現如果讓人民能認同才最重要。

沈智慧也說，總統立委合併選舉，要思考憲政空窗期問題，因為憲法規定立委二月一號就職，但總統是520就職，一月分選出總統，距離520還有三個多月，如果是不同政黨就變成看守內閣，所以未來勢必要解決憲政空窗問題，看是要分開選比較適合，還是修憲把總統立委就職拉成同一天或相近幾天，同時選舉才合理。

另外，對於台中花博被爆欠款一千兩百萬，沈智慧說，她看到台中市長盧秀燕說會概括承受，她非常贊成，因為政府是一體的，雖然執政者換人，但政府公信力非常重要，所以台中市府有責任跟義務承繼前任政府留下來的任何國際或國內合約。

(中時 )

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