鈕承澤性侵後指女助理「認知不同」檢批：卸責！

2019年02月01日 12:12 中時 張孝義

導演鈕承澤被控性侵女助理，被台北地檢署依強制性交罪起訴，檢方並認為鈕承澤在案發後的歷次發言，完全沒有意識到自己嚴重認知偏差及對被害人造成的傷害，事後又就自己的犯行避重就輕，試圖用「認知不同」卸責，並且暗指被害人「與有過失」，犯罪後態度不佳，因此建議法院處以適當之刑。

檢方認為，鈕承澤在案發後的發言指稱「對於引起這麼大波動，造成各位的辛苦及社會討論，覺得很不安，我此生從來沒有傷害他人或脅迫他人的意圖或行為，到目前為止都是」。還表示「考慮去考律師執照」。

對於鈕承澤於案發後種種卸責之詞，檢方認為，被害人在事發前、事發時以及事發後，身為一個基層的劇組幕後人員，再過程中所面對被告、面對本案時，過程中所承受的妥協、隱忍、恐懼與茫然等痛苦糾結，但她最終還是決定開下第一槍，為的不是金錢、不是對被告的私仇宿怨，而是不希望日後再有其他被害人，就如同電影「讓子彈飛」中的對白「你和錢對我都不重要」、「沒有你，對我很重要」。

檢方認為，司法機關能否正確理解職場上下階層關係之無形影響力、職場下屬為了工作所展現笑容背後的辛酸委屈與身不由己、是否能夠支持、協助職場性別平等的實踐與保障，社會大眾與被害人有著相同苦衷的勞工與公務員，都會睜大雙眼看這顆子彈能飛多久、能飛多遠、能否打破職場中的假象，讓陽光照進來，帶給人們說「不」的勇氣，並讓人民信賴司法，是真的能保護他們，是真的能讓生活的世界更美好。

(中時 )