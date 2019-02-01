張運炳交保宣誓就職 口腔癌復發瘦15公斤

市議員張運炳1日宣誓就職。（甘嘉雯攝）

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市議員張運炳1日宣誓就職。（甘嘉雯攝）
張運炳的孫女開心得親阿公。（甘嘉雯攝）

桃園市中壢區無黨籍市議員當選人張運炳涉嫌在去年11日24號大選當天，以每票1萬2000元至4萬元現金行賄順利吊車尾連任，檢調發動搜索並聲押獲准，上月31日依違反選罷法起訴張及其堂弟，並於晚間以100萬元交保，因口腔原位癌復發的張運炳瘦了15公斤，1日到桃園市議會宣誓就職，他希望司法可以還他清白。

瘦了一大圈的張運炳經過一夜的休息仍顯疲憊，但對於能夠宣誓仍覺得相當開心，太太及孫女到場，孫女還開心的親阿公。

無黨團結聯盟總召李家興、市議員劉曾玉春、劉勝全、莊玉輝都到場祝賀，市長鄭文燦也在他宣誓後趕到，並給予祝福。

張運炳因涉賄收押，無法在去年12月25日宣誓就職，至今對於涉賄仍矢口否認，希望司法還他清白，一切依法行政，相信司法有它處理原則，他今後會好好做好選民服務工作，要繼續擔任推動市府建設的好推手，讓府會和諧一家親，祝福鄉親諸事如意。

「心情特別不一樣，個人體會很深」，張運炳趕在過年前交保，終於能與家人團圓，張也說，也提到自己因選舉期間忙碌，疏忽照料身體，選後身體檢查，發現口腔癌復發，他春節期間將吃藥，排定年後接受手術治療。

(中時 )

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