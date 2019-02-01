流感重症案例攀升！彰化縣10萬劑抗病毒藥劑全到位

2019年02月01日 12:06 中時 吳敏菁

今年春節假期長達9天，往年急診類流感就診人次均於春節期間達到高峰，尤以年後一週內最高。彰化縣衛生局表示，因應流感疫情，除了施打流感疫苗之外，於流感感染早期，出現症狀時儘早使用抗病毒藥劑，亦可大幅降低流感重症及死亡風險，全縣公費流感抗病毒藥劑10萬劑已經全部到位。

彰化縣衛生局呼籲，春節期間，出現發燒、疑似流感症狀，包括發燒、頭痛、流鼻水、喉嚨痛、咳嗽、肌肉酸痛及疲倦等，應儘速就醫，並依醫師指示，使用儘早使用抗病毒藥劑。

衛生局長葉彥伯表示已，業已協調本縣8家醫院，包括衛生福利部彰化醫院、彰化基督教醫院、彰化基督教兒童醫院、二林基督教醫院、鹿港基督教醫院、員林基督教醫院、秀傳紀念醫院、彰濱秀傳紀念醫院，春節期間加開108診類流感特別門診，

另外，本縣共205家公費流感抗病毒藥劑合約醫療院所2月4日至10日(除夕至初六）提供春節門診，公費流感抗病毒藥劑供貨量10萬劑，也已全部到位，確保藥劑量能不中斷。

依據疾管署統計，上週（1月20日至1月26日）類流感門急診就診人次計10萬1809，較前一週上升7.1％。上週新增55例流感併發重症病例，主要為A型流感，以H1N1為主，並以65歲以上（26例，佔47％）、50至64歲（15例，佔27％）兩年齡層佔多數。

另新增6例經審查與流感相關死亡病例，年齡介於12歲至84歲，其中4例有慢性病史；5例感染H1N1、1例感染H3N2。國內自2018年10月1日起累計349例流感併發重症病例（179例感染H1N1、149例感染H3N2為多），其中27例死亡（15例H1N1、12例H3N2）。

葉彥伯指出，彰化縣4例重症病例，都無接種流感疫苗，發病年齡層分別是未滿周歲、64歲、79歲、91歲，春節是流感高峰期，彰化縣公費流感疫苗兒童劑型目前尚有3100劑，接種流感疫苗是目前預防流感最有效且簡單的方法，衛生局呼籲家長，幼童患上流感病程較快，重症機率高，家中有滿6個月以上、3歲以下幼兒儘快完成流感疫苗接種。

(中時 )