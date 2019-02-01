《全台最速報》亞洲首對成功分割連體嬰 忠仁今凌晨過世

《全台最速報》亞洲首對成功分割連體嬰 忠仁今凌晨過世

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中時電子報
綜合報導

◎亞洲首對成功分割連體嬰 忠仁今凌晨過世

亞洲第一對成功分割的連體嬰張忠仁、張忠義，在1979年轟動全台，41歲的哥哥忠仁任職於台北市環保局清潔隊雇員，說話豪爽、與同事相處融洽，不料31日晚間下班後不明原因昏倒，送往台大醫院急救，仍不幸於今天凌晨過世，對於春節前遭遇憾事，北市環保局表示，將全力協助善後，爭取後續撫卹。

◎台南民宅火警 嬤孫3人喪生

台南市下營區開化里一家民宅今天凌晨驚傳火警，消防局凌晨3時49分獲報後，立即派遣麻豆、下營、柳營、官田等4分隊及第二大隊，出動13車37人前往搶救，4時39分火勢熄滅，清查現場後發現一大二小焦屍，失火原因調查中。

◎DNA賴不掉！ 鈕承澤性侵女助理被起訴

知名導演鈕承澤被女助理指控性侵案，鈕男企圖以「喝醉意識不清」開脫。北檢歷經近2個月偵查，採集鈕男DNA，與被害女助理身上殘留的DNA比對，確認紐男確實侵犯女助理下體。而鈕承澤犯後傳訊給女助理道歉，檢方認為他意識清醒，今天以強制性交罪將他起訴。

◎交通部馬上辦 雲林高鐵站快捷客運首航

高鐵雲林設站雖然縮短了雲林和世界的距離，但雲林沿海地區到高鐵雲林站的距離卻比雲林到外縣市更遠，老人往返的車資甚至比搭高鐵北上台北還貴，立委蘇治芬向中央反映，交通部「馬上辦」，1日上午交通部長林佳龍親自主持高鐵雲林站海線快捷客運服務通車首航，讓鄉親不必再轉車就能往返高鐵雲林。

(中時電子報)

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