2020誰出馬？ 盧秀燕：選舉不是自己選開心 要選能勝選的人

2019年02月01日 12:19 中時 盧金足

國民黨青壯派支持高雄市長韓國瑜選總統，台中市長盧秀燕是否也挺韓？盧秀燕1日受訪時表示，她對於人沒有特別偏好，最主要支持制度，再一年就要總統大選，民進黨人選應該就是蔡總統要選連任，距離大選時間已經非常緊迫，希望國民黨內盡快確定人選，選舉不是自己選開心，是要選出最有可能勝選的人，一定要選民眾最歡迎的，透過全民調機制，才能服眾也才會贏。

盧秀燕今日出席永福派出所辦公廳舍落成典禮後，媒體詢問國民黨青壯派支持韓國瑜選總統的看法，盧秀燕表示，她對於人都沒有特定的偏好，最主要是支持制度，再一年就要總統大選，時間非常緊迫，民進黨人選也非常確定，應該就是蔡總統要選連任，也希望國民黨內盡快確定人選。

「選舉不是自己選開心，是要選出最有可能勝選的人！」盧秀燕說，一定要選民眾支持，比如透過全民調機制，這才是民眾支持的，也才能勝選。

她說，她選市長都要花一年多的時間來進行競選，總統大選這麼大的選舉，一年的時間非常緊迫，要快找出能勝選的人，呼籲國民黨趕快辦理初選，讓有意願參選的同志，可以經過公平方式，讓國民黨找出能贏的候選人，這個比較重要。

媒體追問，韓國瑜是否應該列入全民調？盧秀燕說，「我覺得他只要有意願，都可以啊！」現在是民主自由的時代，她支持制度性的參選，任何人只要有意願都可以，還幽默的對著媒體表示，「我很確定我沒有意願！」

(中時 )