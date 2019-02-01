全球30年來最嚴重！巴西水壩潰決已110死 238人失蹤

2019年02月01日 12:16 中時電子報 馮英志

巴西東南方的布魯瑪基紐豆礦場25日發生潰堤慘劇，至今已造成增至110人死亡，238人失蹤，為過去30年來因礦場水壩潰決造成最嚴重的傷亡事件。專家指出，這場事故不僅是人類和生態浩劫，更可能引發傳染病，泥漿及採礦廢料也造成民眾健康隱憂。

巴西東南方的布魯瑪基紐豆礦場25日發生潰堤慘劇，至今已造成增至110人死亡，238人失蹤。

綜合外電報導，出事的豆礦場（Mina Feijao）水壩隸屬於巴西淡水河谷礦產公司（Vale），水庫潰堤當時正值午餐時間，瞬間淹沒礦廠下游的工作區域，當時還有300人在工作。

目前礦壩救援工作進入第7天，已證實110人死亡，238人失蹤，192人獲救，108人無家可歸。消防部門指出，找到生還者的機會渺茫。多數屍體都是在土石流的表面地帶發現，從現在起的搜尋工作將取決於挖掘和穩定土壤，致使搜尋速度變緩慢。

根據去年發表的聯合國報告，過去34年來涉及礦壩的最悲慘事件，於1985年在義大利北部發生，普雷奧比礦業（Prealpi）管理的水壩潰決，當時共奪走267人的生命。而現在布魯瑪基紐礦壩潰決造成的死亡人數，勢必超越義大利普雷奧比礦壩潰決。

另外，米納斯吉拉斯州醫院基金會（Fhemig）助理總監黎貝洛（Marcelo Lopes Ribeiro）表示，這場事故造成的人類和生態浩劫，可能引發傳染病或寄生蟲病，鉤端螺旋體病、登革熱和黃熱病也可能增加。他指出，災難現場有化學和有毒物質，這也增加了污染和中毒的風險。

31日稍早，淡水河谷礦業公司總裁時華澤（Fabio Schvartsman）與巴西共和國總檢察院長道奇（Raquel Dodge）會面時指出，礦業公司希望以最快的方式對受害者進行賠償。道奇表示，無論司法訴訟如何進行，淡水河谷礦業公司都必須承擔布魯瑪基紐礦壩潰決的民事與刑事責任，「造成近400人死傷的慘劇，無論如何都要討回公道」。

(中時電子報)