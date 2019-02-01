《時來運轉》投注零時差 台灣運彩豬年週末24小時不給睡

2019年02月01日 12:28 中時電子報 張怡文 、 盧品青

過年就是整天要買運彩啊不然要幹嘛

台灣運彩為迎接新年新氣象，不讓你睡！自2月2日（六）零時起，台灣運彩將推出週末無休24小時投注服務，讓你在週末深夜看比賽也不會寂寞，更能投注運彩不中斷、零時差。尤其今年春節連假九天，不必出門人擠人，看運動賽事和投注的同時，還有更多春節加碼活動，包括網路會員投注抽獎等，千萬不能錯過！

台灣運彩表示，新春兩大加碼活動外，同時推出一項全新玩法，29日起提供消費者投注，包括「過三關」以上過關獎金全面加碼，「籃球特尾樂」獎金倍數升級最高8,000倍，及全新提供美國職籃「球員得分大小」投注。網路會員投注滿額享週週抽switch或電競筆電及耳機！

台灣運彩將推出週末無休24小時投注服務。

以往重大賽事如世足賽、奧運等期間，台灣運彩會提供24小時投注的服務，讓消費者不受時間限制，一面看精彩賽事一面投注，今年農曆春節前夕，則正式宣布運動彩券自2月2日（六）起，提供週末賽事24小時投注的服務，讓大家春節新增娛樂活動。消費者可透過網路或前往投注站投注，已有超過300家運彩投注站，投入週末24小時營運，目前足球、籃球賽事下火熱進行，棒球季即也將開打，多元的深夜賽事，讓你不會無聊。

1月29日（二）至2月10日（日）間，還有全新玩法及春節加碼活動起跑。台灣運彩推出美國職籃全新玩法，選定美國職籃明星球員，提供90個NBA「球員得分大小」投注，可於賽前預測該位球星比賽當天「個人得分成績」得分，高或低於台灣運彩開立的大小分值，不僅可以為自己喜愛的球星加油，更添看球的刺激與樂趣！

台灣運彩將推出週末無休24小時投注服務。

台灣運彩「網路會員 好禮週週抽」活動已經開跑，台灣運彩網路會員當週累計投注滿新臺幣3,000元，就可同時擁有雙重抽獎資格，有機會把 Switch遊戲機，電競筆電及電競耳機組合帶回家！詳細活動訊息，請上台灣運彩官網查詢。

(中時電子報)