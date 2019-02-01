竹南驚見男女浮屍 腰綁紅絲帶疑殉情

2019年02月01日 12:23 中時電子報 張國欽 、中國時報／巫靜婷 、中國時報／巫靜婷

竹南男女腰繫紅絲帶投海身亡，屍體遭民眾發現趴在沙灘上定置網旁。（巫靜婷翻攝）

苗栗縣竹南鎮知名旅遊景點「竹南假日之森」海域，今發生一起雙屍案！1男1女浮屍被打撈上岸後，發現兩人腰間綁著紅線，疑似情侶在當地跳海殉情，警消仍在釐清2人事故發生原因與身份。

假日之森海岸，今日上午10時許，有民眾發現1對男女趴在沙灘上，明顯已失去生命跡象，立即通報海巡人員及警方到場，初步判斷為溺水死亡，但由於2人穿戴整齊，腰、腿間繫有紅絲帶，不排除為相約殉情，由於死者身上無證件，詳細溺水原因及身分仍有待警方調查。

救護人員指出，溺水男女目測約40歲，溺水時穿戴整齊，趴臥的大體經翻正檢視，男性死者頭戴安全帽，2人皆無明顯外傷，但已呈現屍僵，初步判斷為溺水死亡，死者男女腰際間及腿部綁有相連的紅絲帶，不排除為相約殉情。

警方表示，上午10點半接獲通報，有民眾前往沙灘巡視定置網時，意外發現男女趴在沙灘上定置網旁，溺水男女疑似為當地人，由於死者身上無身分證件，目前尚未有家屬到場指認，詳細溺水原因及身分確認仍有待調查。

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(中時電子報)

溺水死亡的男女腿部及腰部綁有紅絲帶，不排除為相約投海殉情。（巫靜婷翻攝）