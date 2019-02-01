沈富雄挺韓國瑜選總統 因為只有韓能剋他

2019年02月01日 12:28 中時 曾薏蘋

民進黨前立委沈富雄今在臉書改變想法，支持高雄市長韓國瑜選總統，沈富雄說，韓之非選不可，關鍵在柯Ｐ，柯是主要對手；因為只有韓是柯對手；「未來一年，只有韓國瑜可以剋柯Ｐ，非典對非典，無厘頭對無厘頭，只是韓勝柯多多」。

沈富雄強調，如果登記前，朱立倫的民調贏過柯Ｐ，那韓國瑜就乖乖地去做好高雄市長即可，此番「后羿當太陽」的提議，其實是也對朱立倫的激勵，毫無不敬之意。

沈富雄今以「后羿無日可射，只有自己當太陽」為題發文指出，柯Ｐ當總統是不堪想像的局面，更不用說國民黨的15位地方諸侯必須聽令於他。我不少朋友告訴我，柯Ｐ當選總統，他們要移民。

以下是沈富雄臉書全文：

我一直不贊成韓國瑜選總統，理由很多，不須我多費唇舌。

直到前天晚上，我改變我的想法，韓國瑜不但要選，而且不得不選，一旦選了，十之八九會當選，理由如下：

(一)此事無關蔡Ｘ配，這一對在2020大選中恐怕會被邊緣化。

(二)韓之非選不可，關鍵在柯Ｐ，柯是主要對手，民進黨已淪為次要對手。

(三)迄今為止，國民黨的「四個太陽」，沒有一顆在民調上贏過柯Ｐ，所以，國民黨只有一個準太陽，其他都是星星，或日薄西山的夕陽，不待射而自沉。

(四)既然沒有太陽，何勞后羿射日，也不需在初選機制上費神，用全民調選出來的候選人也未必會贏。

(五)柯Ｐ當總統是不堪想像的局面，更不用說國民黨的15位地方諸侯必須聽令於他。我不少朋友告訴我，柯Ｐ當選總統，他們要移民。

(六)未來一年，只有韓國瑜可以剋柯Ｐ，非典對非典，無厘頭對無厘頭，只是韓勝柯多多。

剩下的是技術問題，韓國瑜如何進場？有四種模式被提起：

(1)王鴻薇模式：登記截止前，無人能贏柯Ｐ，韓以旅美旋風，及國內推波助瀾的形勢登記參選。

(2)蔡正元模式：在初選選票上加進韓國瑜，被提名人需過韓國瑜門檻，這個想法不合體制，無法操作。

(3)趙少康模式：依法提名，眼看被提名人無法贏過柯Ｐ，再換韓國瑜，這是「換柱」的翻版，我期期以為不可。

(4)我主張登記前一週，如民調上，朱立倫仍然落後柯Ｐ，韓國瑜低調前往登記即可，無需造勢，不需前呼後擁，一切盡在不言中。

如果登記前，朱立倫的民調贏過柯Ｐ，那韓國瑜就乖乖地去做好高雄市長即可，此番「后羿當太陽」的提議，其實是也對朱立倫的激勵，毫無不敬之意。

(中時 )