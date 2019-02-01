國民黨團：能源配比全沒變政府罔顧民意擺爛攤

2019年02月01日 13:49 中時 季節

國民黨立法院黨團1日召開記者會，痛批經濟部罔顧民意公投結果，推出的「新能源政策」形同2025年「自然廢核」，根本在唬弄人民，非常可惡，若經濟部長堅持對幹民意，那就下台承擔吧！

去年11月「以核養綠」、「火力發電年減百分之一」公投案過關後，外界預期政府會讓核電重回2025年後供電之列，不過，經濟部昨天拍板，核一如期除役，核二及核三不延役，核四不重啟，形同2025年「自然廢核」，而燃煤及燃氣加總火力發電年減百分之一，僅同意實施兩年。

對此黨團總召江啟臣批評，經濟部號稱經過兩個月盤點的全國「新能源政策」出爐，結果所看到的能源配比結果一點都不「新」，包括配合時程、綠能配比、火力配比也都沒有改變，如果經濟部弄出的「新能源政策」是這樣的標準，其實根本不需要耗時兩個月，公投結果公布當天晚上，就可以宣布了。現在的蘇內閣，堅信再生能源能夠擔負基載電力的需求，但是經濟部又透露2021有可能會面臨缺電的狀況，這不是自打嘴巴嗎？

江啟臣也質疑，面對公投6、7百萬張的選票，如果這是重大的「新能源政策」，為什麼不是由閣揆出面向全國人民說明而是由經濟部長來宣布？更令人匪夷所思的是，「新能源政策」的宣布，是在風電躉購價格之後，更加證實了政府的能源政策，是受制於風電開發商。唯一看到的「新能源政策」，只有「能源配比全沒變、病急高價買風電」，他呼籲監察院應立案彈劾經濟部長。

黨團書記長吳志揚表示，經濟部的「新能源政策」，是公然跟公投結果對幹，如果經濟部長沈榮津堅持對幹民意，那就下台承擔吧！對於這種莽撞、草率、忽視民意的能源政策，蘇貞昌院長確定要背書、能認同嗎？

另外，根據經濟部說法，燃煤及燃氣加總火力發電年減1％，但僅願意實施2年，然後說「第3年以後做不到」。吳志揚痛斥經濟部，民意告訴政府，每年減1％燃煤發電，就是拒絕空污，政府必須想盡辦法達到且能維持能源穩定，而不是找理由說做不到，屆時電價勢必會失控，萬物皆漲、全民受苦。

黨團首席副書記長陳宜民直言，經濟部的「新能源政策」這等於宣告缺電、電價漲、空汙，三大問題都不會改善；蔡政府能源政策欠缺長遠考量，完全不接地氣，缺電若發生，將會是全國民眾和企業承擔承擔後果。陳宜民表示，經濟部應該要依據最新民意的結果，召開全國能源會議，讓各種說法公開透明辯論，沒有透明公開的能源政策會議，一切的決策都是黑箱作業，也顯示能源局長的無能，經濟部長若是做不到，應該立即下台負責。

(中時 )