24小時不打烊！外勞聘僱及僑外學生工作許可全面線上申辦

2019年02月01日 13:10 中時 廖德修

為提供24小時不間斷收送件服務，節省雇主及僑外學生送件申請的時間及費用，勞動部已修法明定自年2月1日起，針對產業類及家庭類的雇主申請聘僱外勞及僑外學生申辦工作許可，原則上都必須透過網路線上申辦，但是如果有正當的理由，還是可以用紙本方式申請。

勞動部表示，自2015年10月起分階段推動外勞聘僱許可，以及僑外學生工作許可得採取線上申辦，不僅可以24小時不受時間及區域限制辦理，節省親自送件或郵寄的時間與費用，又可快速透過網路或電子郵件得知審查結果，廣受雇主及僑外學生好評。

為了配合線上申辦，勞動部又推動跨機關資訊系統介接，目前已結合的機關及金融機構多達4百多個，可介接雇主申請外勞及僑外學生申請工作許可所需的資料，雇主及僑外學生可免附多項文件，申請外勞及工作許可，線上即可搞定。

線上申辦聘僱外勞及僑外學生工作許可，自開辦以來，已有93％的外勞申請案件及82％的僑外學生工作許可均已使用此方式。勞動部為進一步提升使用率，達成簡政便民的目標，因此配合法規修正採行全面線上申辦。但部分雇主或僑外學生如有正當理由，例如雇主不會使用資訊設備，或因地震、颱風等天災、無預警停電，或因線上申辦資訊設備維護等因素，以致無法提供線上申辦服務等情形，仍可例外用紙本方式申辦。

勞動部表示，有關雇主或僑外學生針對線上申辦方式有任何問題，可以撥打免付費諮詢電話0800-035-688及0800-881-339，由專人提供諮詢服務；亦可至相關網頁(https：／／fwapply.wda.gov.tw或https：／／ezwp.wda.gov.tw)查詢參考資料。

(中時 )