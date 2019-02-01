拒絕「嗆黑煙」!盧秀燕：反空汙公投已通過卻不執行

2019年02月01日 12:35 中時 盧金足

台中市長盧秀燕表示，中火製造空汙嚴重，至少要先拆除一部！（盧金足攝）

經濟部公布新版能源政策，提出與地方溝通燃煤政策問題，台中市長盧秀燕1日強調，不減燃煤等於讓人民「嗆黑煙（台語）」，影響健康，她發起反空汙公投已通過，大家出門公投，結果卻不被執行，太對不起人民，希望民進黨政府確實執行，要求中央應讓用30年的老舊4號機組優先除役，中央沒有積極回應，以拖待變，市府不會讓中央這樣做，過完年會馬上積極處理。

台中市環保局表示，燃煤是空汙元凶，是全民共識，對中央提出新版能源政策，表示燃煤受到地方限制，必須再溝通，對於公投中火年減1％發電量，僅會「配合2年」，強調台中市反空汙的立場。

盧秀燕今日出席永福派出所辦公廳舍落成典禮後接受媒體訪問時強調，反空汙公投主要是因火力發電，尤其是燃煤對全台各地、特別是中部空氣影響嚴重，台中火力發電廠尤其大

，核1、核2、核3全部加起來的發電量都沒有中火多，因此，不減少燃煤火力發電量，就是會繼續「嗆黑煙」，影響人民健康。

盧秀燕發起反空汙公投，公投也已通過，她說，有那麼多人支持投票，如果民進黨不落實公投，減少燃煤火力發電，辜負全國民眾的期待，大家走出家門去公投，公投結果卻不被執行，真的是太對不起人民，希望民進黨政府確實執行。

「中火製造空汙嚴重，至少要先拆除一部！」盧秀燕表示，她在行政院會兩次要求應優先讓最老舊、已有30年之久的中火4號機組除役，經濟部雖有派人與市府討論，但沒有積極回應，以拖待變，市府不會讓中央政府這樣做，過完年會積極處理。

盧秀燕宣示減煤立場明確，不允許台中火力發電廠10部機組「火力全開」，更主張中央應讓最老舊且無空汙防治設備的4號機組優先除役，盧秀燕在市長選前發起「中火年減1％發電量」公投，獲多數國人同意通過。

盧秀燕也評估，台電大林、林口兩電廠機組啟用後，發電量約可填補中火5部機組電量；中央預計於中火增加兩部燃氣機組11、12號，等同4部燃煤機組發電量，屆時市府將要求中火讓4部燃煤機組除役。

台中市府表示，中央稱僅「配合2年」，等於打了國人一個耳光，質疑是暗示2年後要提高燃煤量？呼籲中央承認燃煤對中南部地區已造成嚴重的空汙問題，嚴謹檢討能源政策，勿忽視國人對減煤的期盼。

(中時 )