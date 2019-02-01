連假出國留意！動一動遠離經濟艙症候群

2019年02月01日 13:11 中時 林周義

明天就是農曆新年9天連假的開始，搭乘長途飛機的旅客需額外小心。醫師提醒，長途飛行時，若沒有適當起身活動，下肢的靜脈可能形成血栓，暢通無阻地流到心血管，再流入肺動脈，導致肺栓塞，進而呼吸衰竭。這樣的狀況，稱為經濟艙症候群。

搭乘經濟艙的旅客，因受限於空間，手、腳難以活動，血栓容易形成，因此衍生出經濟艙症候群一說。新光醫院心臟內科醫師鍾伯欣表示，經濟艙症候群好發於60歲以上長者，及患有三高、癌症病史者，只要時間長，就能演變成肺栓塞，致死率近百分百。

曾有一名患有高血壓、糖尿病的中年女子，新年期間打了三天三夜的麻將，長時間未起身活動。某天突然覺得很喘，前往急診，不料卻突然昏厥、休克，經檢查發現肺栓塞。即便進行手術搶救，仍不幸回天乏術。

鍾伯欣表示，三高、癌症病史者久坐之下較易於下肢形成血栓。血栓經由下肢靜脈流向右心房，再由三尖瓣流至右心室，因由狹窄的血管流向心臟的大血管，期間暢通無阻，但當血栓由右心室打入較細的肺動脈時，將形成肺栓塞。

肺栓塞發生時，即便維持正常呼吸，患者仍會開始缺氧，慢慢失去意識，在短時間內呼吸衰竭而死。鍾伯欣表示，即使當下以手術取出血栓，或以溶栓的方式搶救，也仍有死亡風險。

為避免經濟艙症候群產生，鍾伯欣建議民眾控制三高，新年期間也勿放縱飲食，大魚大肉。若要搭乘長途航班旅行、打麻將或電動，建議每1小時起身活動5到10分鐘。

(中時 )