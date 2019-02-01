川普會見劉鶴 習近平口信細節曝光邀川普會面

大陸國家主席習近平(左)與美國總統川普(右)。(中新社)

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美國總統川普和大陸副總理劉鶴1月31日下午在白宮橢圓形辦公室進行會晤。會晤中，劉鶴轉達了大陸國家主席習近平致川普的口信，代表習主席正式提議讓中美元首會晤。

據新華社北京時間2月1日報導，習近平在口信中指出，陸美關係當前處在重要關鍵階段。2018年12月中美兩國元首在阿根廷成功會晤，一致同意共同推進以協調、合作、穩定為基調的中美關係。

《南華早報》今天報導，美國商會執行副主席兼國際事務主管布里連特表示，在1月31日於白宮舉行的面對面會晤中，大陸副總理劉鶴將「代表習主席正式提議讓中美元首會晤」。港媒認為，劉鶴對川普的邀請可能是此輪貿易談判的最重要成果。

習近平在信函中指出，希望雙方相互尊重、合作共贏，推動中美關係健康發展，促進全球經濟穩定增長。習近平表示願繼續和川普以各種方式保持密切聯繫。「在中國春節到來之際，我和我夫人彭麗媛教授向總統先生、梅拉尼婭女士和家人致以新春問候。」

劉鶴表示，雙方經貿團隊一直在抓緊落實兩國元首阿根廷會晤達成的重要共識。本輪磋商期間，雙方圍繞貿易平衡、技術轉讓、知識產權保護、雙向實施機制等共同關心的議題以及中方關切問題進行交流，取得了重要進展。

劉鶴稱，雙方將繼續保持密切溝通，盡快達成符合兩國和兩國民眾利益的經貿協議。

川普隨後表示感謝習近平口信，並表示十分珍視與習近平的良好關係。川普表示，「在我們共同引領下，美中關係堅強有力，不斷向前發展。本輪美中經貿磋商取得了重大進展，我希望雙方盡早達成一個偉大的協議，這對我們兩個國家和世界都具有十分重大的意義。」

美國貿易代表萊特希澤和美國財長穆努欽2月中旬將率領美方經貿團隊赴陸，和陸方繼續進行磋商。川普表示期待與習近平早日會晤。

(中時 )

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