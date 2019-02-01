白宮地圖 不同顏色標示大陸與台灣

美國白宮國家安全顧問波頓2019年1月28日在白宮記者會宣佈對委內瑞拉經濟制裁，背後地圖紅色為承認馬杜羅政權的國家。（翻攝自美國之音）

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美國白宮國家安全顧問波頓1月28日在白宮記者會宣佈對委內瑞拉經濟制裁，背後地圖紅色為承認馬杜羅政權的國家。地圖上以紅色標示承認馬杜羅為委內瑞拉總統的國家，包括大陸及俄羅斯等；藍色為承認反對派瓜伊多為臨時總統的國家，包括美國和澳洲等國家，其他立場中立者未以顏色標示，台灣即屬於此類未標示顏色者。

美國之音VOA報導，一張白宮地圖明顯以不同顏色區別大陸與台灣，自星期一被一些網友發現後，幾天來還在網路上不斷熱議。在社交媒體上，一些網友將此解讀為這代表台灣並沒有被納入中國領土內。

北京宣稱對台灣擁有主權，將台灣視為有待統一的省份；台灣政府說，它的名稱是中華民國，不屬於中華人民共和國。

此前包括國際連鎖飯店、航空公司在內，多家外國企業未將台灣標示為大陸領土，遭到北京當局的警告和懲罰，白宮指中共將其政治觀點強加於美國公民與私營公司的做法是「奧威爾式的胡說八道」。

對於白宮地圖對大陸和台灣做不同標示是否有任何意涵，美國之音引述前《台灣公報》主編韋傑里(GerritvanderWees)分析說，或許這是白宮有意為之，不過無論如何，身為國家安全顧問，尤其是波頓，他看的是「全世界事實」，而這個全世界事實，就是大陸支持委內瑞拉政權而台灣並不是，台灣傾向支持民主體制，這是最直接的意涵。

至於間接意涵，美國之音引述目前在美國維吉尼亞州喬治梅森大學教台灣歷史的韋傑里認為，美國正在慢慢改變政策，「以台灣本身具備的條件來對待和看待它」。

韋傑里說，美國現在對台灣比以前更好，因為美國認為台灣是一個活躍的民主制度，它本身也歷經了民主的轉型過程，「在台灣，人們可以通過文字、媒體和言論自由表達意見，這與中國有巨大的差別」。美國看到了這個事實，也在慢慢改變並強化它對台灣的政策，朝更好的方向調整。

韋傑里表示，大陸不僅壓迫台灣，在其他如南海、貿易、知識產權等各方面的做法都威脅到美國的利益，所以美國對大陸的政策才會從過去的接觸轉變為競爭甚至是對抗。

正因為如此，韋傑里認為大陸領導人習近平年初在對台灣的政策講話中重提「一國兩制」是「極為不智」的做法，習近平不僅誤讀台灣民意而遭到台灣朝野人士對「一國兩制」同聲反對，他提到大陸與台灣的關係是「中國內政」不容外力干預，但這也「並非事實」。

韋傑里說，美國認為台灣海峽是國際水域，也多次表明「台海和平是美國的核心利益」，他們的確視台灣為一個活躍民主以及國際上負責任的利害相關者，所以「一旦中國將台灣逼到牆角，美國也會用力頂回中國的壓力。」

(中時 )

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