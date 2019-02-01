財產申報存款六千萬 蘇嘉全澄清：三千萬為國慶活動公款

2019年02月01日 12:50 中時 鄭舲

監察院最新一期廉政專刊昨日出刊，立法院長蘇嘉全財產申報存款有6813萬，被外界認為財力雄厚。蘇嘉全澄清，申報的存款中有一筆3354萬4900元的支票存款是內政部補助2018年國慶籌備委員會活動經費，由於蘇嘉全同時擔任2018年國慶籌備委員會主委，因此以「中華民國各界慶祝107年國慶籌備委員會蘇嘉全」為名開立帳戶，並非個人存款。

根據廉政專刊財產申報資料，立法院長蘇嘉全與夫人申報1筆土地、3筆建物，存款6813萬2292元，有價證券763萬1184元，保單13筆。

蘇嘉全聲明，財產申報中有關個人存款部分為6813萬2292元，其中刊載一筆台灣銀行群賢分行支票存款金額3354萬4900元。經查證後，此筆款項為內政部補助2018年國慶籌備委員會活動經費，由於蘇嘉全同時擔任2018年國慶籌備委員會主任委員身分，於2018年5月9日在台灣銀行群賢分行以「中華民國各界慶祝107年國慶籌備委員會蘇嘉全」為名開立帳戶，該款項純屬國慶活動公款，並非蘇嘉全個人存款。

監察院也指出，有關108年1月31日出版的廉政專刊第140期第107頁存款第2筆「臺灣銀行群賢分行之支票存款」有疑義，經監察院向授權介接提供資料的臺灣銀行查詢，該行表示，該筆存款「所有人」應為「中華民國各界慶祝107年國慶籌備委員會蘇嘉全」，蘇嘉全106年度該筆存款(廉政專刊第127期)所有人亦同。

(中時 )