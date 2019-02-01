鈕承澤捲性侵遭起訴 柯奐如挺受害者：沉默不是唯一選擇

2019年02月01日 12:47 中時電子報 蔡曉婷

導演鈕承澤（豆導）去年11月在東區自家涉嫌性侵女工作人員，今北檢以強制性交罪起訴，先前女星柯奐如發文控訴在拍《情非得已之生存之道》時因一場床戲心靈受創，使她回家後洗澡覺得自己很髒，今聽聞豆導被起訴，她稍早以文字回應媒體，指十分心疼受害者，也希望經此事件後，大家能意識到「沉默」不再是唯一的選擇。

柯奐如上月發文，還原2007年拍攝電影時《情非得已之生存之道》那場充滿爭議的床戲，她表示當時自己只貼胸貼上場，而鈕承澤僅戴了保險套，還跟柯奐如說「不會放進去」，但她事後想想認為這句話根本不需要說，完成工作後柯奐如回家洗澡一度發抖、崩潰，見到電影成品，使柯奐如一度疑惑：「那當初真的有必要付出如此多來完成嗎…？」

據《聯合新聞網》報導，得知鈕承澤被起訴後，柯奐如表示想到受害者要重複陳述傷痛，只因不希望有下位被害人，令她對被害人十分欽佩、心疼，「希望受害者了解，她是被支持的！」

柯奐如回應全文：

想像受害者要不斷面對、陳述傷痛，目的是希望能達到「警惕」效果、不要再有下一位受害者。我就感到非常心疼及無限地欽佩，希望受害者了解，她是被支持的！

堅決反對性暴力、權勢性侵！不管在哪一個行業，尊嚴與安全，都是基本的、重要的事情！

希望在任一處仍獨自承受性暴力傷痛的朋友，能感受到這位勇敢女性的努力及用心。

加上環境的逐漸改變、多數人的支持，能意識到「沉默」，不再是唯一的選擇，透過改變，是能夠活下來，且活得有希望的。

(中時電子報)