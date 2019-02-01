女友逼問她和韓國瑜一起掉愛河要救誰 韓粉急問如何答

2019年02月01日 12:49 中時電子報 邱珮畇

高雄市長韓國瑜（左）見到長者前來，貼心彎腰發送紅包。（柯宗緯攝）

有韓粉的女友不爽他排隊3小時，只為了領韓國瑜紅包，逼問他如果「韓總和她同時掉到愛河裡會救誰？」怕答錯要在寒風中睡陽台，上網問怎麼答「超急線上等」。網友笑翻出了一堆建議給他。(韓國瑜後援會)

韓流越吹越旺！高雄市長韓國瑜首發過年紅包超夯，有民眾搶領韓流紅包，凌晨4時起摸黑排7小時也甘之如飴。但有韓粉的女友不爽他排隊3小時，只為了領韓國瑜紅包，逼問他如果「韓總和她同時掉到愛河裡會救誰？」怕答錯要在寒風中睡陽台，上網問怎麼答「超急線上等」。網友笑翻出了一堆建議給他。

韓國瑜走廟發紅包，處處人氣爆棚，民眾非拿到「韓流親自加持」版的紅包不可。日前到前鎮鎮南宮發紅包，從巷頭排到巷尾，一眼望去是無盡的人龍，近3000人瘋韓流，頭香更是凌晨4時來報到。

有韓粉在「韓國瑜後援會」發文詢問，「朋友們晚安，女朋友不爽我排三個小時只為了拿韓市長的紅包，問我如果韓總和她同時掉到愛河裡我會救誰？如果是平時我就跟她分手了，但現在外面有夠冷，所以不知道要怎麼回答，怕答錯了等等要睡陽台。超急線上等」。

網友笑翻留言幫他「當然先說救她囉⋯⋯不想睡陽台的話！ps 韓市長會游泳啦！」、「阿姨教你一招絕對有效，保你有溫暖被窩睡💝雙手奉上紅包：右手～韓市長紅包，左手～你的年終獎金」、「韓市長一定會叫你先救女朋友的，他很貼心。」、「你就說你和韓市長會一起救她呀，因為韓市長愛民，而你愛她....」、「結論是，你韓市長的紅包拿到了沒？這比較重要，」、「首先 真的有女友嗎XD」、「當然 救韓市長阿 只有一個😂」。

(中時電子報)