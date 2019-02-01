幫助大陸女性赴美生子 美國起訴20名生育旅遊經營者

2019年02月01日 12:58 中時 李文輝

大陸電影《北京遇上西雅圖》情節，真實上演，美國之音今天引述美聯社報導，有關部門31日表示，已起訴20名生育旅遊經營者。他們幫助中國大陸女性赴美旅遊生子，所生的孩子一出生就能自動成為美國公民。

報導稱，20人中有3人在南加州被捕，罪名包括簽證欺詐和洗錢等。美國檢察官辦公室稱另有十幾人因3家所謂的生育旅遊公司而被起訴。這些所謂的生育旅遊公司據信大多數都在中國大陸。

美國檢察官辦公室發言人湯姆·姆羅切克(ThomMrozek)說，這是美國首次對生育旅遊經營者提起刑事訴訟。

報導指出，孕期赴美旅遊原本是合法的，但是檢方表示，這些生育旅遊經營者大肆宣揚擁有美國公民身分的嬰兒的好處，讓女性在申請旅行簽證時隱瞞懷孕情況、謊報旅行計畫，並向她們收費數萬美元讓她們奔赴美國生下美國公民寶寶。

美國當局表示這些生育旅遊公司及從業者不僅從事欺詐活動，而且造成了國家安全風險。他們的顧客中有些是為大陸政府工作的人，他們已經為孩子們取得了美國公民身分，這些孩子以後可以搬回美國，一旦他們21歲，就可以為他們的父母申請綠卡。

報導指出，生育旅遊的現象早已司空見慣。這些從事生育旅遊業務的企業長期以來一直在加州和其它各州運營，面向來自中國大陸、俄羅斯、尼日和其它國家的夫婦。

聯邦特工曾在2015年突擊搜查了洛杉磯、橘郡和聖貝納迪諾等大約30個與生育旅遊有關的地點。20多人被指定為這些案件的重要證人，但其中一些人後來潛逃回中國大陸，一名幫助他們離開美國的移民律師被判以妨害司法罪。

一個聯邦大陪審團本周還起訴了4人，他們被控在2015年的突擊搜查之前經營著3家生育旅遊公司。其中一家公司的歷史至少可以追溯到2010年。這家公司鼓吹自己成立於1999年，已將8000名婦女帶來美國，其中一半來自中國大陸。

(中時 )