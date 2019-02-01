花博300萬權利金爭議 盧秀燕：今日完成匯出程序

2019年02月01日 12:59 中時 盧金足

有民眾抱怨持花博卡無法入園，交通局表示，今年元旦起，花博卡將不再具有刷卡入園的功能，而是轉為具有悠遊卡功能的市民卡。（盧金足攝）

針對外傳國際園藝生產者協會（AIPH）近日發函給台中市政府，指尚未收到花博權利金，不排除終止授權一事；台中市長盧秀燕1日表示，至今尚未收到AIPH來函要求處理款項，花博權利金是一項有合約、有預算的費用，所以一毛錢都少不了，她接任市長就是趕緊處理，也已要求同仁盡速付第一筆款項，今日處理完成匯出程序。

盧秀燕表示，副市長令狐榮達與AIPH有良好聯繫，按照合約，第一期款項是在花博開幕後一個月內，也就是12月4日前就要付款，市府有延遲給付的情況，因她是在去年12月25日上任，不清楚之前尚未付款問題，但這已不重要，這是一項有合約、有預算的費用，她接任市長就是趕緊處理，今日即會處理完成匯出程序。

針對AIPH是否有來函，盧秀燕說，至今並未收到來信，但已就款項支付立刻處理。此外，有民眾抱怨持花博卡無法入園，交通局表示，對於前市府所推出的花博卡，今年元旦起，將不再具有刷卡入園的功能，而是轉為具有悠遊卡功能的市民卡，可供民眾搭乘大眾運輸工具，或進入花博園區消費使用。

觀旅局指出，針對市民參觀花博免費，將設置專用通道，上方並將標示「台中市民通道」等文字，包括台中市民、新住民、12歲以下不分國籍的兒童，只要分別出示身分證、健保卡、居留證、護照等可辨識的有效證件，都可符合免費入園的資格。

(中時 )