中壢警春節期間維護交通不打烊

中壢警方在春節期間規畫各項交通服務措施。(警方提供)

友善列印
中時
中壢警方在春節期間規畫各項交通服務措施。(警方提供)

今年春節連假期長達9天，桃園市中壢警分局因應春節期間市民採購年貨、返鄉過節、走春、廟宇祈福等習俗，秉持「假日門市」服務精神，規畫各項交通疏導措施，提供市民「平安、順暢」的交通環境。

中壢警方表示，轄區內傳統市場有新明、興國、成功、忠貞市場等處；大型購物商場有家樂福、大潤發、好市多、華泰、大江、遠東SOGO等；廟宇祈福熱點有仁海宮、慈惠堂、三教紫雲宮等；轄內亦有內壢、中壢交流道、台鐵內壢、中壢車站、高鐵桃園車站等處所，都是市民於春節期間交通熱點。

中壢警方協同業者逐點勘查，規畫交通維持措施包含加派人力疏導、增設備用停車場、彈性調撥車道縮短入場時間、調整號誌秒差等，以維護交通順暢。

今年國道一號中壢、內壢交流道不實施高承載管制，惟高速公路局在返鄉交通尖峰時段實施匝道儀管制，中壢警方提醒駕駛人可利用替代道路便捷返鄉。

鐵道疏運部分，台鐵中壢車站建置交通科技監控系統，提供中壢警方運用大數據資訊，彈性調度交維警力即時疏處，並結合廣播媒體即時宣達最新路況，俾使用路人提早因應處置，以節省旅途時間。

中壢警分局長翁群能表示，中壢警方服務無假期，在春節期間已妥適規劃各項交通服務措施，籲請市民配合遵守交通規則及交管人員指揮，共同營造順暢、安全的優質交通環境，平安回家過好年。

(中時 )

LEXUS單月掛牌破3000台 高級車總… 健保4月起調降藥價 降血壓藥「脈…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。