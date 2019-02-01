中壢警春節期間維護交通不打烊

2019年02月01日 13:33 中時 呂筱蟬

中壢警方在春節期間規畫各項交通服務措施。(警方提供)

今年春節連假期長達9天，桃園市中壢警分局因應春節期間市民採購年貨、返鄉過節、走春、廟宇祈福等習俗，秉持「假日門市」服務精神，規畫各項交通疏導措施，提供市民「平安、順暢」的交通環境。

中壢警方表示，轄區內傳統市場有新明、興國、成功、忠貞市場等處；大型購物商場有家樂福、大潤發、好市多、華泰、大江、遠東SOGO等；廟宇祈福熱點有仁海宮、慈惠堂、三教紫雲宮等；轄內亦有內壢、中壢交流道、台鐵內壢、中壢車站、高鐵桃園車站等處所，都是市民於春節期間交通熱點。

中壢警方協同業者逐點勘查，規畫交通維持措施包含加派人力疏導、增設備用停車場、彈性調撥車道縮短入場時間、調整號誌秒差等，以維護交通順暢。

今年國道一號中壢、內壢交流道不實施高承載管制，惟高速公路局在返鄉交通尖峰時段實施匝道儀管制，中壢警方提醒駕駛人可利用替代道路便捷返鄉。

鐵道疏運部分，台鐵中壢車站建置交通科技監控系統，提供中壢警方運用大數據資訊，彈性調度交維警力即時疏處，並結合廣播媒體即時宣達最新路況，俾使用路人提早因應處置，以節省旅途時間。

中壢警分局長翁群能表示，中壢警方服務無假期，在春節期間已妥適規劃各項交通服務措施，籲請市民配合遵守交通規則及交管人員指揮，共同營造順暢、安全的優質交通環境，平安回家過好年。

(中時 )