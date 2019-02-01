事情正在起變化！陸美經貿磋商結束 釋放了三點清晰的訊號

2019年02月01日 13:17 中時 李文輝

大陸微信公眾號「牛彈琴」針對新一輪陸美經貿磋商結束，今以「事情正在起變化。」為題發文指出，1月31日，對陸美經濟乃至世界來說，都是非常重要的一天。沒有一些人預期的最終協定，但卻是談判進程的一個關鍵節點，更釋放了：陸美元首外交，發揮了不可估量的決定性作用；雙方團隊鬥智鬥勇，很快又會在談判桌前再見；貿易戰是危機更是契機，大陸大意不得等三點清晰訊號。

牛彈琴指出，訊號一：陸美元首外交，發揮了不可估量的決定性作用。如果從去年春天算起，陸美元首共通了三次電話，G20期間又在阿根廷舉行了一次正式會晤。這次，劉鶴還轉達了習致川普口信。陸美元首將可能很快會晤；這次歷史性會晤，將對陸美關係乃至世界經濟產生深遠影響。

訊號二，雙方團隊鬥智鬥勇，很快又會在談判桌前再見。

貿易戰初期，川普多次宣稱：貿易戰很簡單，美國肯定贏；但最後的結果，大家也很清楚，陸方沒有屈服，美國也不是贏家，美國股市的劇烈震盪，就是一個明顯例子。

最終，雙方還是回到了談判桌前，以理性、建設性的方式來解決問題。按最新情況，萊海澤等人將在2月率領美方團隊，再次赴大陸磋商。這意味著雙方團隊都在加班加點，都努力在3月2日「90天期限」結束前，達成雙方可以接受的貿易協定。

訊號三，貿易戰是危機更是契機，大陸大意不得。

文章指出，川普時代的美國，確實給世界帶來了新的變數和挑戰；但新時代的大陸，也確實更讓人刮目相看。這種博弈，也必然對世界格局演變產生深遠的影響。

牛彈琴提醒，要注意：1.雙向的實施機制，肯定不是單方的；2.框架和基本要點，已經有原則共識；3.下一步，將是繼續細化。

這幾點都非常重要，缺乏有效的實施機制，缺乏足夠的誠意，難免不會再橫生枝節，甚至平地又起波瀾，之前何嘗沒有這樣的教訓。

牛彈琴結論引述去年APEC工商領導人峰會上，大陸最高領導人一段贏得世界一片喝彩的話說：「歷史告訴我們，如果走上對抗的道路，無論是冷戰、熱戰還是貿易戰，都不會有真正的贏家。國與國只要平等相待、互諒互讓，就沒有通過協商解決不了的問題。」

(中時 )