蔡政府不甩公投 羅智強轟：小英把人民當屁！

2019年02月01日 13:18 中時電子報 李俊毅 /綜合報導 /綜合報導

經濟部昨(31日)公布新能源政策，蘇內閣上任後重申且宣布核一、二、三延役與核四不可能重啟，蔡政府無視2018「以核養綠」公投結果，執意延役舊核電廠，對此，前總統府副秘書長、台北市議員羅智強表示，蔡英文和民進黨曾呼籲公投的意義，就是「人民作主」現在，「人民做主」的以核養綠公投過了，蔡英文呢？立刻把「人民作屁」。

回顧核四電廠，耗費上千位工程師無數心力，投入近3000億元預算的世界一流的核四龍門電廠，本來就能提供台灣十分之一的電力，現在卻即將被當作垃圾拋棄，轉耗巨資發展供電成本高昂的風電，讓人感嘆納稅錢被政府亂花。

核能不延役，經濟部指出「4大困難」

經濟部說明，核電廠若要申請延役，依法需提前5年申請，不過核一1號機已進入除役、2號機今年7月除役，相關的延役申請已來不及辦理，而核二、核三機組延役，也面臨4大困難：

核二延役申請已超過期限，核廢料無處去（目前已面臨核一機組除役的新北市，正擔心核二乾貯設施會成為永久存放的地點），屏東縣政府明確表態反對核三延役，延役預算要通過國會審查，但國會難以支持延役預算。

核一廠：1號機（已正式停機進入除役期）2號機（2019年7月到期）

核二廠：1號機（2021年12月到期） 2號機（2023年3月到期）

核三廠：1號機（2024年7月到期） 2號機（2025年5月到期）

沈榮津強調，核廢料無處去，是一個嚴肅的問題，需要找到最終處置的場址，但目前包括新北、宜蘭、花蓮、台東、屏東、金門等地方政府，都明確表達「不同意做為核廢最終處置的場址」。

羅智強今在臉書發文，他說，蔡英文和民進黨曾高呼公投的意義，就是「人民作主」，現在，「人民做主」的以核養綠公投過了，蔡英文呢？立刻把「人民作屁」，公投你投你的，我就是不理你！

他高聲呼籲，蔡英文，妳不是敢説敢言的「辣台妹」嗎？真有半分對選民公投的尊重，就「自己出來呼人民巴掌」，不要躲在經濟部後面，當個「縮頭烏龜！」。

(中時電子報)