健保4月起調降藥價 降血壓藥「脈優」跌破5元大關

2019年02月01日 13:31 中時 魏怡嘉

為縮小藥價差，健保署逐年調降藥價，今年健保署決調整7536項藥品，其中7470項調降、66項調升，整體調幅約3.5％，調幅較去年略小，其中民眾熟悉的降血壓藥「脈優」砍至4.57元，跌破5元大關，健保署官員表示，新藥價調整後，估計一年可為健保節省58.3億元，新藥價自4月起實施。

健保署醫審及藥材組科長連恆榮表示，健保藥品支出目前一年已高達1700多億，由於醫療院所向藥廠採購藥品均會有一定的價差，為了縮小藥差、降低健保藥品給付支出，健保署自2013年開始，每年都會進行藥價調查，並以目標制進行藥價調整。

連恆榮指出，今年健保署藥價調降藥品共7470項調降，其中治療免疫疾病的針劑「易來力凍晶注射劑」，每針要價42萬8021元，自今年4月起調降為42萬363元，調降7658元，為本次調降金額最多的藥品；另氣喘用藥「撲咳喘都保定量粉狀吸入劑」，則由178元降至143元，降幅達2成，是此次調降幅度最大的藥品。

至於健保申報金額排行前10名的藥品，排除癌症用藥，一般民眾較常會用到的抗凝血劑「保栓通」從38.5元砍到36.1元，降血脂藥「冠脂妥」從18.5元，降至16.8元；降血壓藥「脈優」則由5元調降至4.57元；糖尿病藥「糖漸平」18.9元降至18.2元。

雖然大部分的藥品都被調降，但此次仍有66項藥品調升健保價，連恆榮表示，其中又以慢性淋巴性白血病用藥「伏達諾平」由原來的每劑5189元調升至5707元，調高518元，為調高金額最高的藥品。

對於健保署每年調整藥價，藥師公會全聯會理事長古博仁表示，全聯會一直都反對如此齊頭式的藥價調整，由於藥價差的利潤多在醫院端，每每健保藥價一調整，醫院即會尋找有更大藥價差的藥品，即會產生換藥潮，對民眾並不公平，且藥費的逐年上升，與藥品浪費有關，健保署應在總額之下，自每年的藥價差利潤中提撥一定的金額，做為藥品專業管理及藥品品質提升的改革，而不是只做調降藥價而已。

對此，連恆榮表示，根據健保署過去的監測，藥價調降後，醫療院所換藥率僅不到1％，另健保署已自今年1月起擴大推動「門診重複用藥管理方案」，由現有的12大類擴大至60大類，避免重複用藥及藥品交互作用，讓資源更有效運用。

(中時 )