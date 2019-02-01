健保4月起調降藥價 降血壓藥「脈優」跌破5元大關

健保自4月起調降藥價，降血壓藥「脈優」砍至4.57元，跌破5元大關。（照片／魏怡嘉攝）

友善列印
中時

為縮小藥價差，健保署逐年調降藥價，今年健保署決調整7536項藥品，其中7470項調降、66項調升，整體調幅約3.5％，調幅較去年略小，其中民眾熟悉的降血壓藥「脈優」砍至4.57元，跌破5元大關，健保署官員表示，新藥價調整後，估計一年可為健保節省58.3億元，新藥價自4月起實施。

健保署醫審及藥材組科長連恆榮表示，健保藥品支出目前一年已高達1700多億，由於醫療院所向藥廠採購藥品均會有一定的價差，為了縮小藥差、降低健保藥品給付支出，健保署自2013年開始，每年都會進行藥價調查，並以目標制進行藥價調整。

連恆榮指出，今年健保署藥價調降藥品共7470項調降，其中治療免疫疾病的針劑「易來力凍晶注射劑」，每針要價42萬8021元，自今年4月起調降為42萬363元，調降7658元，為本次調降金額最多的藥品；另氣喘用藥「撲咳喘都保定量粉狀吸入劑」，則由178元降至143元，降幅達2成，是此次調降幅度最大的藥品。

至於健保申報金額排行前10名的藥品，排除癌症用藥，一般民眾較常會用到的抗凝血劑「保栓通」從38.5元砍到36.1元，降血脂藥「冠脂妥」從18.5元，降至16.8元；降血壓藥「脈優」則由5元調降至4.57元；糖尿病藥「糖漸平」18.9元降至18.2元。

雖然大部分的藥品都被調降，但此次仍有66項藥品調升健保價，連恆榮表示，其中又以慢性淋巴性白血病用藥「伏達諾平」由原來的每劑5189元調升至5707元，調高518元，為調高金額最高的藥品。

對於健保署每年調整藥價，藥師公會全聯會理事長古博仁表示，全聯會一直都反對如此齊頭式的藥價調整，由於藥價差的利潤多在醫院端，每每健保藥價一調整，醫院即會尋找有更大藥價差的藥品，即會產生換藥潮，對民眾並不公平，且藥費的逐年上升，與藥品浪費有關，健保署應在總額之下，自每年的藥價差利潤中提撥一定的金額，做為藥品專業管理及藥品品質提升的改革，而不是只做調降藥價而已。

對此，連恆榮表示，根據健保署過去的監測，藥價調降後，醫療院所換藥率僅不到1％，另健保署已自今年1月起擴大推動「門診重複用藥管理方案」，由現有的12大類擴大至60大類，避免重複用藥及藥品交互作用，讓資源更有效運用。

(中時 )

中壢警春節期間維護交通不打烊 年後搶搭情人節商機　專屬甜點樹…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。