政院民怨彙整 Kolas：這5部會最多

行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）。（圖／中央社）

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行政院長蘇貞昌要求各部會自提民怨調查表，政院發言人KolasYotaka表示，目前所有部會已搜集並附上解方的案例約有70多個，案件最多的部會，包括交通部、經濟部、財政部、內政部、農委會，案例中包括環保署的老車排放問題，內政部國家公園入山證申請甚至農藥巴拉刈禁用問題。

行政院今天初步說明各部會民怨調查表回收情形，Kolas表示，政院原本沒有打算對外說明，是應媒體要求，才提出回應，未來蘇揆在與立委座談後，若有需要，有可能在年後對外說明，對於各部會提出的解決方案，政院若有不同意見，也可能將問題列管，後續進行追蹤。

Kolas說，在部會提出的調查表中，印象中交通部、經濟部、財政部、內政部、農委會這5個部會提出的案例較多，像是內政部的問題，

包括國家公園入山證申請不便、身分證與外國人居留證編碼系統不相容，財政部也有提及酒吧中調酒被認定為違法私酒，農委會則有禁用農藥巴拉刈的問題，交通部則有花東鐵路票一票難求等等。

Kolas說，除了各部會提出的問題外，蘇揆陸續與黨籍立委座談，相關意見也會納入民怨調查之中，若有需要可能在年後對外說明。

Kolas舉例，立委在座談時就提到，暖冬補助業者申請補助款有時間差的問題，一些小本經營的業者有周轉困難等等。目前針對已蒐集的民怨，政院並未打算做排名表，因為列出表格對民眾沒有意義，重點是如何解決，而民怨多的部會其實代表很認真在檢討，不代表這部會做的不好，而有些民怨對A群體無感，對B群體卻是很煩人的民怨。後續年後立委若有提出新的意見，也都將會彙整列管。

(中時 )

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