年後搶搭情人節商機　專屬甜點樹讓戀情更加溫

星級酒店推出浪漫情人甜點樹大餐，搶攻年後情人節愛情商機。（吳岳修翻攝）

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主廚精心調理頂級牛排，搶攻情人的胃。（吳岳修翻攝）
主廚精心推出嫩煎鮭魚干貝佐薑味醬汁，讓人口水直流。（吳岳修翻攝）

春節9天連假今起展開，過完年緊接著2月14日西洋情人節又將到來，五星級酒店看準情人節商機，推出甜滋滋情人節大餐，享受主廚特製由15道甜點組成的浪漫甜點樹，餐後入住最高級的總裁行政套房，要讓情侶們度過最浪漫的一夜。

去年才風光開幕的林口亞昕福朋喜來登酒店，位於機場捷運線林口站旁，也是林口區唯一一家國際品牌直營酒店，設備新穎高貴，為了迎接年後的愛情商機，酒店特地推出限量3間總裁級行政套房一泊二食專案，專案價下殺45折，享受原價破萬的行政套房及包括甜點樹在內的9道佳餚情人節套餐。

酒店表示，餐廳主廚簡志宏特別設計笉「昕花怒放情人套餐」，活動從2月14日起只有4天，特別為情人節研發和風洋食精緻菜譜，包括「青澀愛戀」特調雞尾酒呈現魔幻漸層，採用當季草莓及微氣泡飲讓心更跳動，前菜東石牡蠣愛心燉飯，海鮮搭配紅甜菜燉飯平衡大海鮮味，主菜可選美國Choice爐烤牛小排佐小農時蔬或嫩煎鮭魚干貝佐薑味醬汁，還有紅玫瑰泡沫蘆筍湯品，套餐設計細膩充滿熱戀粉紅泡泡。

為了讓情侶們留下最閃亮、甜密的時光，酒店貼心贈送SWAROVSKI限定水晶香檳杯組及拍立得相框，酒店LCD廣告看版還會協助播放愛侶們想向對方述說的濃情蜜語，記錄兩人戀愛浪漫時光。

(中時 )

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