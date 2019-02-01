民進黨為何這麼囂張？綠媒老董眼露兇光撂這句狠話

2019年02月01日 13:47 中時電子報 陳弘美 /整理報導 /整理報導

久合一大選後，民進黨大敗，但大敗後，民進黨確站穩腳步，一步一步穩扎穩打，反觀國民黨卻是為了爭奪大大位，個自算計，造成藍營基層的擔憂，如果不思改進，必重演四年前的慘烈教訓，讓民進黨為所欲為和囂張，對此，綠媒老董砲轟「就是因為國民黨無能，才讓民進黨如此囂張，把國民黨踩在腳底下」。

九合一大選，民進黨大慘敗，但是在黨政改組和立委補選漸漸穩住陣腳，總統蔡英文連任態勢也逐漸明朗，台北市長柯文哲以第三勢力參選也呼之欲出。反觀國民黨內竟然為初選方式還在爾虞我詐，這種混沌不明的情況，已經開始讓藍營基層擔憂，原本縣市長、縣議長選舉大勝的氣勢不斷流失。若黨內大老們只顧著算計，2014和2016年的教訓必定重演。

吳子嘉於資深媒體人黃光芹的廣播節目《POP搶先爆》上表示，這個國家為什麼會讓民進黨這麼囂張，就是因為國民黨無能嘛！一個無能的國民黨，造成總統蔡英文的囂張。所以國民黨的無能，創造了柯文哲的出現，因為民眾對兩黨都沒有任何期待，因為都無法解決現今的社會問題。國民黨要付很大的責任，因為國民黨沒有做好一個監督的在野黨，造成民進黨的囂張。

吳子嘉再表示，國民黨到現在還沒有絲毫的改變，前新北市長朱立倫宣布要選總統，但朱到現在都還沒有提出總統的主張是什麼？前立法院長王金平也說要選總統，但到現在也沒談過一丁點他對台灣問題的看法，只看見這些人在談他們要什麼位置，沒有人說要為台灣做什麼事，也難怪造成柯文哲在總統民調支持度始終維持高支持度，但柯文哲根本不是一個適任總統的人選，柯就是一個素人，在莫名其妙情形下，成為大家期待的政治人物。

吳子嘉批評，我們的國家面臨到非常多的困難，但我們的政治人物極端的無能，又循私苟且，無法解決問題，造成現在台灣年輕人的20-24歲的失業率高達12%，國家競爭力的衰退，就是這些政客幹出來的！

(中時電子報)