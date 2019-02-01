淡水天元宮櫻花盛開 賞櫻交通管制看這裡

2019年02月01日 13:59 中時 吳岳修

淡水天元宮今年櫻花提早盛開，預計將吸引大批賞櫻人潮，警方規劃交通管制與疏導措施。（吳岳修翻攝）

淡水天元宮今年櫻花提早盛開，預計將吸引大批賞櫻人潮，警方規劃交通管制與疏導措施。（吳岳修翻攝）

每年淡水天元宮櫻花吸引大批賞櫻人潮，台灣山櫻花、三色櫻、寒櫻、日本吉野櫻輪流綻放，今年受暖冬影響，三色櫻提前開花，花況更勝往年，春節9天連假預計將吸引大批走春賞花遊客，新北市警淡水分局規畫交通疏導及管制措施，籲請民眾注意配合。

淡水分局表示，管制時間為2月1日至3月31日止，假日上午8時到22時、平日7時到19時，視花期彈性調整；限制路段以天元宮兩側（北新路自水源國小至山仔頂營區間）、，北3線（養生樹社區至北新路間），路邊均劃設為禁止臨時停車標線。

交通管制點有5處，分別為淡金路與商工路口、北3線與鄧公路口處、淡金路奇樺地磅前、口湖子路三岔路口、楓樹湖風景區入口處，從2月1日起至3月31日止，每日6時到18時彈性實施管制，禁止賞櫻車輛由管制點進入北新路，一律指引從淡金、北新路口進入往天元宮。

道路管制、疏導措施部分，第一，疏導下山車輛行駛北3線（替代道路）往台北市北投方向分散車流；第二，行駛101線下山之汽車在淡金、北新路口僅准右轉（暫停直行與左轉），行駛至淡金、新市一路口再行迴轉，避免車流回堵至山上。

第三，淡金、北新路口於賞櫻期間之假日8時到14時，彈性實施入轄往市區方向車輛禁止左轉，一律直行至淡金、新市一路口，再行迴轉進入市區，以減少待左轉車佔用內側車道而影響直行車流；第四，實施總量管制後，針對習慣行經101線前往北海福座掃墓之民眾，一律引導改行行忠路（北6線）、奎柔山路（北8線）、頂田寮路（北10線）及大湖路（北7線）前往。

淡水分局表示，天元宮周遭地狹路小，停車一位難求，民眾多搭乘大眾運輸交通工具前來，駕車民眾可將車輛停放到義山路二段路旁兩側，再搭乘接駁公車。

(中時 )